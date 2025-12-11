Logo TVN24
Rynki

Kosmiczna spółka wybiera się na giełdę. To może być najbardziej "szalone IPO" w historii

Elon Musk
Profesor Jackowski o robotyzacji i Elonie Musku
Źródło: TVN24 BiS
Inwestorzy z entuzjazmem przyjęli doniesienia o możliwym debiucie giełdowym SpaceX, który miałby wesprzeć marsjańskie ambicje Elona Muska i wycenić firmę rakietowo-satelitarną na ponad 1 bilion dolarów. Wielu z nich od lat czekało na możliwość zakupu jej akcji.

Według źródła cytowanego przez Reuters SpaceX rozważa pozyskanie ponad 25 miliardów dolarów w ramach pierwszej oferty publicznej, która mogłaby dojść do skutku już w czerwcu. Zdaniem analityków debiut może okazać się "najbardziej szalonym IPO w historii"

Pierwsza Oferta Publiczna to proces, w którym dotychczas prywatne przedsiębiorstwo debiutuje na giełdzie, udostępniając swoje akcje inwestorom po raz pierwszy.

Tech

Najbardziej "szalone IPO" w historii

SpaceX planuje ofertę publiczną, której wartość według rynkowych szacunków mogłaby przekroczyć 1,5 biliona dolarów, a po debiucie wzrosnąć nawet powyżej 2 bilionów dolarów.

- To będzie najbardziej szalone IPO w historii rynku. Jeśli firma celuje w wycenę 1,5 biliona dolarów, nie zdziwiłbym się, gdyby po otwarciu przekroczyła 2 biliony dolarów - powiedział Shay Boloor, główny strateg rynku w Futurum Equities Research.

Choć SpaceX działa w branży wysokiego ryzyka i o dużej kapitałochłonności, Boloor przewiduje, że popyt ze strony inwestorów indywidualnych będzie "znaczny".

"Nagroda musi rekompensować ryzyko"

Kontrowersyjny styl zarządzania oraz antyestablishmentowa retoryka Elona Muska nie odstraszają inwestorów i analityków. Musk, stojący na czele pięciu firm – w tym The Boring Company, xAI oraz Tesli – wielokrotnie popadał w konflikty z regulatorami.

Po tym jak w 2018 roku opublikował tweet o "zabezpieczonym finansowaniu" dla zdjęcia Tesli z giełdy, amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd ograniczyła jego aktywność w mediach społecznościowych i pozbawiła go stanowiska przewodniczącego. Musk skomentował to słowami, że urzędnicy SEC (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd) to "dranie".

Ryzyko związane z charyzmatycznym, ale nieprzewidywalnym CEO nie odstrasza wszystkich uczestników rynku. Christopher Marangi, współdyrektor ds. inwestycji w GAMCO Investors, podkreślił, że "ryzyka i dramat, jakie przynosi innowacyjny CEO, są integralną częścią inwestowania w tego typu firmy". - Nagroda musi rekompensować ryzyko - dodał.

GAMCO posiada pośrednią ekspozycję na SpaceX poprzez EchoStar, a Marangi nie wyklucza zainteresowania IPO, choć zaznacza, że jest "zbyt spekulacyjne", by przesądzać o decyzjach inwestycyjnych.

Z kolei Dan Hanson z Neuberger Berman, którego fundusz posiada około 5 proc. aktywów w niepublicznych akcjach SpaceX, uważa, że wyjątkowa kombinacja solidnego biznesu i wizjonerskich projektów przyciągnie wielu kupujących. - To rzadka sytuacja, w której masz zarówno mięso, jak i efektowność - skomentował.

Według Hansona potencjalne wpływy z IPO mogłyby wesprzeć rozwój technologii takich jak kosmiczne centra danych, które potrzebowałyby mniej energochłodnego chłodzenia niż te na Ziemi.

Ryzykowny debiut SpaceX na giełdzie

Eksperci przypominają jednak, że wysokie wyceny debiutujących spółek rzadko przekładają się na długoterminowe zyski inwestorów.

Badania Jaya Rittera z Uniwersytetu Florydy pokazują, że w latach 1980–2023 jedynie siedem spośród 45 firm, które debiutowały przy wycenie przekraczającej 40 proc. ich rocznych przychodów, zyskiwało na wartości po trzech latach. Średnio spółki te traciły około połowę wartości, a ich wyniki były gorsze od rynku o około 63 proc.

Wśród najbardziej rozczarowujących IPO znalazły się m.in. debiuty Beyond Meat, Palm oraz Snowflake, podczas gdy Datadog i Zoom utrzymały swoje wyceny. Tesla – dziś wyjątek od reguły – w 2010 roku wchodziła na giełdę z dużo bardziej umiarkowaną wyceną.

- Niezwykle wysoka wycena, jaką SpaceX zdołało osiągnąć, ogranicza potencjalny dalszy wzrost. Nawet jeśli stanie się firmą wartą 2 biliony dolarów, oznacza to jedynie zwrot na poziomie 100 proc. lub 200 proc. - powiedział Jay Ritter.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: Jan Sowa/ToL

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/WILL OLIVER

Elon MuskSpaceX. Elon Musk podbija kosmos
