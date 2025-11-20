Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rynki

Gigant pokazał wyniki i uspokoił rynek

Gigant pokazał wyniki i uspokoił rynek
Gigant pokazał wyniki i uspokoił rynek
Źródło: Shutterstock
Akcje Nvidii wzrosły o około 4 procent po ogłoszeniu przez spółkę wyników, które okazały się znacznie wyższe niż oczekiwania. To uspokoiło inwestorów obawiających się o rzekomą "bańkę AI". Perspektywy na kolejny kwartał ponownie okazały się lepsze od przewidywań rynku, wzmacniając pozycję Nvidii jako kluczowego beneficjenta trwającego boomu technologicznego.

Przychody spółki wzrosły w trzecim kwartale o 62 proc., a prognozy na kolejny okres ponownie przebiły szacunki analityków. Mimo narastających obaw o przewartościowanie sektora AI, Nvidia pozostaje liderem boomu technologicznego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Elon Musk
Musk ogłasza nowe plany. To będzie jeden z największych takich projektów na świecie
Tech
Pamięć RAM
Ceny mogą wzrosnąć dwukrotnie. "Sejsmiczna zmiana"
Tech
shutterstock_2153601127
Rewolucja kwantowa puka do drzwi. To może zmienić wszystko
Tech

Nvidia bije rekordy sprzedaży i uspokaja rynek

Firma poinformowała, że jej przychody za trzy miesiące do października wyniosły 57 mld dol., napędzane przede wszystkim rosnącym popytem na chipy do centrów danych - sprzedaż w tym segmencie wzrosła o 66 proc. do ponad 51 mld dol. Prognoza na czwarty kwartał, zakładająca przychody rzędu 65 mld dol., również przebiła oczekiwania, co przełożyło się na wzrost kursu akcji po zamknięciu sesji.

- Było sporo rozmów o bańce AI. Z naszej perspektywy widzimy coś zupełnie innego - powiedział Jensen Huang, prezes Nvidii.

W oświadczeniu podkreślił także, że sprzedaż systemów Blackwell "jest poza skalą" a "chmurowe GPU są wyprzedane". Dodał: "Jesteśmy najlepsi na każdym etapie AI".

Inwestorzy patrzą na wyniki giganta. "Ma możliwość kreowania rynku"
Dowiedz się więcej:

Inwestorzy patrzą na wyniki giganta. "Ma możliwość kreowania rynku"

Tech

Rosnące obawy o przewartościowanie sektora AI

Mimo świetnych wyników, na Wall Street narasta niepokój dotyczący wycen firm AI. Indeks S&P 500 zanotował cztery spadkowe sesje z rzędu i stracił prawie 3 proc. w listopadzie. Analitycy coraz częściej porównują sytuację do bańki dotcomów z lat 90.

- Pytanie brzmiało nie czy Nvidia pobije prognozy, ale o ile - powiedział Adam Turnquist z LPL Financial.

- Choć wyceny firm AI dominują nagłówki, Nvidia robi swoje w świetnym stylu - ocenił Matt Britzman z Hargreaves Lansdown, dodając, że część segmentów AI "potrzebowała chwili oddechu, ale Nvidia do nich nie należy".

- Problemem nie są takie firmy jak Nvidia, ale szeroki ekosystem technologiczny, z którego wiele firm nadal nie osiąga zysków - powiedział Simon French, główny ekonomista Panmure Liberum.

Kluczowa rola Nvidii na rynku AI

Nvidia odgrywa kluczową rolę w układzie inwestycyjnym łączącym firmy takie jak OpenAI, Anthropic czy xAI, który coraz częściej budzi wątpliwości ze względu na cyrkulacyjny charakter transakcji. Przykładem jest 100-miliardowa inwestycja Nvidii w OpenAI.

- Wiele sceptycyzmu wynika z tego, że obserwuje się mnóstwo transakcji, w których Nvidia zobowiązuje się inwestować w firmę, która z kolei zobowiązuje się inwestować w Nvidię albo kupować jej chipy. To krąży w kółko - z udziałem może 10 - 20 firm - powiedziała inwestorka Eileen Burbidge, partnerka założycielska Passion Capital.

Autorka/Autor: Jan Sowa/ToL

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
NvidiaAISztuczna inteligencja
Zobacz także:
zegarek zegarki rolex shutterstock_2334551139
Tąpnięcie w eksporcie tego produktu do USA
Ze świata
jaczew wieś budynki miasteczko domy
Tysiące poszkodowanych rodzin, "ktoś zniknął z pieniędzmi". Jest reakcja
Pieniądze
Przejście graniczne między USA i Meksykiem
Handel kwitnie mimo napięć. To największy odbiorca amerykańskich towarów
Ze świata
Za nami 14. gala Rankingu "50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie"
"Najbardziej kreatywni" w biznesie. Oto wyróżnieni
Z kraju
zakaz alkohol shutterstock_2671029367
Ten alkohol "może prowadzić do poważnych zatruć, a nawet śmierci". Ostrzeżenie
Z kraju
Donald Trump
Donald Trump chce rozdawać pieniądze. "To trochę jak magiczne drzewo"
Ze świata
shutterstock_2231783785
Zyski Orlenu w górę
Rynki
wenecja wlochy Palac Dozow Piazza San Marco shutterstock_2364777167
"Eksperyment" z dodatkową opłatą dla turystów. Podano stawki
Turystyka
Leszno, 27.08.2015 Wizyta Beaty Szydło, wiceprezesa PiS i kandydatki partii na premiera, w zakładzie przetwórstwa warzyw i owoców "Dawtona" w Lesznie pod Warszawą
Nagle usłyszała o nich cała Polska. "Jesteśmy pod ostrzałem"
Joanna Rubin-Sobolewska
Widok na Paryż i Sekwanę, oddzielającą 15. i 16. dzielnicę
Nagle zgasły latarnie. Blackout w Paryżu
Ze świata
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Weto prezydenta, składka w górę
Dla firm
Elon Musk
Musk ogłasza nowe plany. To będzie jeden z największych takich projektów na świecie
Tech
Donald Trump w Białym Domu
Trump: coś z nim nie tak, chętnie bym go wywalił
Ze świata
social media shutterstock_2564867453
"Możliwe naruszenie prywatności milionów użytkowników"
Tech
shutterstock_1972884914
Lawina zachorowań w Czechach. Ministerstwo ostrzega przed podróżą
Ze świata
lotnisko bruksela belgia shutterstock_2541158149
Nie odleci żaden samolot. Port ostrzega przed utrudnieniami
Ze świata
Larry Summers
Maile Epsteina. Były doradca Clintona i Obamy odchodzi z zarządu OpenAI
Tech
shutterstock_2610977251
Wielka przepaść finansowa. Szokujące dane
Ze świata
Chiny młotek
Były prezes chińskiego giganta skazany na karę śmierci
Ze świata
shutterstock_2192376717
Rząd szykuje nową opłatę. "Zaproponujemy wstępnie jakieś od do"
Z kraju
sklep target market usa - shutterstock_2597312701
Zwolnienia, cięcia, obniżki. Wielka sieć "może sięgać dna"
Ze świata
Pamięć RAM
Ceny mogą wzrosnąć dwukrotnie. "Sejsmiczna zmiana"
Tech
Siedziba Nexperii w Holandii
Kłopoty w branży. Rząd nagle wstrzymuje przejęcie
Tech
Elon Musk na obiedzie Donalda Trumpa
Musk i prezesi gigantów na forum z przedstawicielami Arabii Saudyjskiej. Miliardy w grze
Tech
shutterstock_1514808599
Jest decyzja sądu w sprawie handlowego giganta
Ze świata
MIiR pracuje nad ustawą pozwalającą zarejestrować w banku książeczki mieszkaniowe
Relikt z PRL może nadwyrężyć budżet państwa. "Polityczna rozgrywka"
Nieruchomości
shutterstock_2655090855
"Niedopuszczalne ryzyko" na popularnej platformie. Jest reakcja
Tech
carbonara
Fałszywa "carbonara" w Parlamencie Europejskim. Interweniuje minister rolnictwa
Ze świata
Gustav Klimt - Portret Elisabeth Lederer
Zrabowany przez nazistów, niemal spłonął. Sprzedany za astronomiczną kwotę
Ze świata
shutterstock_2246154537
Europa chce uwolnić się od Chin. "Kosztowne samozadowolenie"
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica