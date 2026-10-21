Ceny poszybowały. Polska w czołówce Europy
Roczna dynamika cen paliw była we wrześniu wyższa niż miesiąc wcześniej w 26 państwach członkowskich Unii Europejskiej - wynika z danych Eurostatu.
Ceny paliw w Europie
W ujęciu miesięcznym ceny benzyny w UE wzrosły we wrześniu o 6,7 proc., a oleju napędowego o 5,9 proc. wobec sierpnia. Wzrost cen obu paliw odnotowano w 26 państwach członkowskich. W skali roku poszybowały o 31,4 procent.
W sierpniu ceny wzrosły o 23,8 proc., natomiast w lipcu o 16,9 proc. Największe wzrosty odnotowano w:
- Bułgarii (+42,2 proc.),
- Estonii (+40,6 proc.)
- na Litwie (+40,2 proc.).
Najniższy wzrost cen wystąpił:
- na Węgrzech (+6,9 proc.),
- w Irlandii (+17,7 proc.),
- w Szwecji (+19,9 proc.).
Ceny paliw. Polska na tle Europy
Ceny benzyny w Polsce wzrosły we wrześniu o 9,7 proc. miesiąc do miesiąca, co było drugim wynikiem w UE po Szwecji (+13,8 proc.) i przed Estonią (+9,5 proc.). Taki sam wzrost, o 9,7 proc., odnotowano w przypadku oleju napędowego, co plasowało Polskę na trzecim miejscu w UE po Szwecji (+12,8 proc.) i Łotwie (+10,3 proc.).
Najmniejsze miesięczne wzrosty cen benzyny wystąpiły na Cyprze (+3,8 proc.), w Rumunii (+4,2 proc.) i Słowenii (+4,6 proc.), natomiast diesla w Hiszpanii (+2,4 proc.), Chorwacji (+2,5 proc.) i Rumunii (+3,0 proc.).
We wrześniu w Polsce nie obowiązywał jeszcze rządowy program wsparcia, obniżający ceny paliw, który został wprowadzony na początku października.