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Ceny poszybowały. Polska w czołówce Europy

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Stacja benzynowa, paliwa, ceny paliw
Miłosz Motyka o cenach paliw po wprowadzeniu programu CPN
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Łukasz Gągulski/PAP
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We wrześniu paliwa w Unii Europejskiej były znacznie droższe niż rok wcześniej. Według Eurostatu ceny paliw i smarów do prywatnego transportu wzrosły o ponad 30 procent w skali roku. Polska znalazła się wśród krajów z najwyższymi podwyżkami.

Roczna dynamika cen paliw była we wrześniu wyższa niż miesiąc wcześniej w 26 państwach członkowskich Unii Europejskiej - wynika z danych Eurostatu.

Ceny paliw w Europie

W ujęciu miesięcznym ceny benzyny w UE wzrosły we wrześniu o 6,7 proc., a oleju napędowego o 5,9 proc. wobec sierpnia. Wzrost cen obu paliw odnotowano w 26 państwach członkowskich. W skali roku poszybowały o 31,4 procent.

W sierpniu ceny wzrosły o 23,8 proc., natomiast w lipcu o 16,9 proc. Największe wzrosty odnotowano w:

  • Bułgarii (+42,2 proc.),
  • Estonii (+40,6 proc.)
  • na Litwie (+40,2 proc.).

Najniższy wzrost cen wystąpił:

  • na Węgrzech (+6,9 proc.),
  • w Irlandii (+17,7 proc.),
  • w Szwecji (+19,9 proc.).
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Ceny paliw. Polska na tle Europy

Ceny benzyny w Polsce wzrosły we wrześniu o 9,7 proc. miesiąc do miesiąca, co było drugim wynikiem w UE po Szwecji (+13,8 proc.) i przed Estonią (+9,5 proc.). Taki sam wzrost, o 9,7 proc., odnotowano w przypadku oleju napędowego, co plasowało Polskę na trzecim miejscu w UE po Szwecji (+12,8 proc.) i Łotwie (+10,3 proc.).

Najmniejsze miesięczne wzrosty cen benzyny wystąpiły na Cyprze (+3,8 proc.), w Rumunii (+4,2 proc.) i Słowenii (+4,6 proc.), natomiast diesla w Hiszpanii (+2,4 proc.), Chorwacji (+2,5 proc.) i Rumunii (+3,0 proc.).

We wrześniu w Polsce nie obowiązywał jeszcze rządowy program wsparcia, obniżający ceny paliw, który został wprowadzony na początku października. 

Źródło: PAP
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Tagi:
eurostatCeny paliwUnia EuropejskapaliwaPaliwoStacje paliwsprzedaż paliwstacja paliwBenzynaStacje benzynowe
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