Rynki Ceny gazu ziemnego w Europie przekroczyły wieloletnią granicę Oprac. Wiktor Knowski |

Największy zakład produkcji gazu LNG, Ras Laffan, Katar Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zwyżkują o 0,7 proc. do 88,12 euro za MWh, po wzroście wcześniej o 2 proc. Ceny gazu rosną z powodu obaw o niski poziom zapasów tego paliwa w Europie i niestabilne dostawy gazu w okresie zimowym.

Incydent w Zatoce Perskiej

Inwestorzy niepokoją się o dostawy gazu z Zatoki Perskiej po tym, jak pojawiły się informacje o ostrzelaniu tankowca z LNG w pobliżu Jemenu.

UK Maritime Trade Operstions (UKMTO) otrzymał w sobotę zgłoszenie o incydencie, do którego doszło 140 mil morskich na południowy wschód od Al Mukalla w Jemenie. Tankowiec z LNG zgłosił, że podpłynęła do niego łódź i oddała strzały w kierunku statku.

Braki w magazynach

Tymczasem Europa wkracza w sezon zimowy z najniższym jak na tę porę roku poziomem zapasów gazu ziemnego w magazynach. Wynoszą one 74,5 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 89,1 proc. W magazynach znajduje się obecnie 843,65 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.

W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 61,0 proc., a średnia 5-letnia to 87,8 proc. W Polsce w magazynach gazu jest 36,43 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 98,9 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej wynoszącej 98,4 proc.

Cena gazu w Europie

Według Bloomberg Intelligence (BI) gaz w Europie ma potencjał, aby kontynuować wzrost ceny do 102 euro za MWh - czyli o 15-20 proc. wyżej niż obecne notowania, nawet pomimo łagodniejszych prognoz pogody dla regionu.

"Eksport gazu z Kataru ostatnio się poprawił, ale nadal pozostaje znacznie poniżej poziomu sprzed konfliktu na Bliskim Wschodzie, co naraża na szwank niewielki bufor magazynowy LNG w Europie w pobliżu zbliżającego się wzrostu popytu na gaz w okresie zimowym i w czasie zaostrzenia konkurencji o ładunki LNG z krajami Azji" - napisał w rynkowej nocie analityk BI Patricio Alvarez.

Analitycy informują, że modele pogodowe dla Europy pozostają niestabilne, a konflikt na Bliskim Wschodzie nie wykazuje oznak wygasania.