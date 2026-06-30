Rynki Ropa zalicza największe spadki od pandemii Oprac. Wiktor Knowski |

Dowództwo USA: przeprowadziliśmy kolejne ataki na cele w Iranie Źródło wideo: U.S. CENTRAL COMMAND Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Ceny ropy na globalnych rynkach ok. godziny 8.00 wyglądają następująco:

baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VIII jest na NYMEX w Nowym Jorku po 70,27 USD - niżej o 0,68 proc.,

Brent na ICE na VIII jest wyceniana po 72,26 USD za baryłkę, w dół o 1,22 proc. W II kw. benchmark ten staniał o prawie 1/3 - najmocniej od 2020 r.

Największa obniżka od pandemii

Ropa zmierza do zaliczenia najmocniejszej kwartalnej zniżki cen od czasu pandemii COVID-19 po tym, jak przepływy surowca przez cieśninę Ormuz przyspieszyły, w wyniku działań USA-Iran w sprawie porozumienia pokojowego.

Ruch w cieśninie Ormuz wyraźnie się nasilił, a w ub. czwartek z Zatoki Perskiej wypłynęło 35 tankowców załadowanych ropą naftową i gazem. Podczas weekendu ruch statków w zatoce nieco spowolnił jednak po eskalacji konfliktu pomiędzy Waszyngtonem a Teheranem i atakach Iranu na statki.

- Rynki mają tendencję do kierowania się 'krótkoterminową psychologią' - powiedział w wywiadzie dla TV Bloomberg Eric Van Nostrand, dyrektor ds. inwestycji w Lazard. - Pozytywne nastroje dotyczące ruchu statków w cieśninie Ormuz sprawiają, że wielu inwestorów spekuluje na spadek cen ropy - dodał.

Negocjacje pokojowe na linii USA-Iran

Inwestorzy na razie śledzą jednak sprzeczne doniesienia z USA i Iranu dot. rozmów pokojowych. Prezydent USA Donald Trump potwierdził w poniedziałek, że we wtorek w Katarze odbędzie się spotkanie na temat Iranu. Ocenił, że rozmowy "być może będą ważne, a być może nie".

- Będzie jutro (we wtorek) spotkanie w Dosze. Udają się do Kataru. Myślę, że już wyjechali albo właśnie się przygotowują do wyjazdu, więc zobaczymy, jak to pójdzie - powiedział Donald Trump mediom w Gabinecie Owalnym. Nie wyjaśnił, kogo miał na myśli.

- Ale wygrywamy militarnie. Można powiedzieć, że to już jest prawie wygrane pod względem militarnym. I to jest naprawdę bardzo proste: chodzi o denuklearyzację Iranu. Nie chcemy, żeby mieli broń jądrową i nie będą jej mieli i zgodzili się na to - podkreślił.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała w poniedziałek w wywiadzie dla stacji Fox News, że rozmowy techniczne na temat cieśniny Ormuz odbędą się na marginesie kolejnej rundy rozmów na wysokim szczeblu z udziałem wysłanników Trumpa, Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, na temat końcowego układu pokojowego.

Natomiast rzecznik MSZ Iranu Esmail Baghei oświadczył w poniedziałek, że Iran nie będzie prowadził w najbliższych dniach negocjacji z USA na żadnym szczeblu. Przekazał jednak, że do stolicy Kataru w tym tygodniu uda się delegacja irańskich ekspertów.

Apel prezydenta o obniżkę cen

Tymczasem prezydent Donald Trump wezwał w poniedziałek amerykańskie stacje paliw, by natychmiast obniżyły ceny. Zaapelował, by cena za galon benzyny (3,79 l) wynosiła ok. 2,50 dolarów.

"Sprzedawcy detaliczni paliw muszą natychmiast obniżyć swoje ceny! Są zbyt wysokie, biorąc pod uwagę, że ropa kosztuje teraz 68 dolarów za baryłkę i (cena) spada. Sprzedawcy detaliczni muszą szybko zareagować na tę sytuację i zrobić to, co słuszne (...) Nie będzie żadnego zawyżania cen; to całkowicie nielegalne. Jeśli sprzedawcy tego nie zrobią, przed nimi poważne problemy!" - napisał Donald Trump w serwisie Truth Social.

Wpis Donalda Trumpa o obniżce cen na stacjach paliw Źródło zdjęcia: Truth Social

Średnio za 1 galon zwykłej benzyny w poniedziałek trzeba było zapłacić w USA 3,86 dolarów.

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