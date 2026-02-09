Logo TVN24
Emerytury po waloryzacji. O tyle wzrosną świadczenia w 2026 roku

pieniadze podatki kalkulator praca biuro wydatki shutterstock_2722823339
Adam Glapiński o inflacji w Polsce
Źródło: TVN24
Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w marcu 2026 roku wyniesie 5,3 procent - poinformował Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, reprezentujący organizację pracodawców w radzie nadzorczej ZUS. W poniedziałek poznaliśmy kluczowe dane służące do obliczenia poziomu waloryzacji.

Emerytury i renty wzrosną od 1 marca 2026 roku. Wskaźnik waloryzacji obliczany jest na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych z poprzedniego roku kalendarzowego, powiększonego o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w tym samym okresie.

Dane o inflacji poznaliśmy 15 stycznia, a w poniedziałek, 9 lutego, GUS podał, że realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. w stosunku do 2024 r. wyniósł 5,5 proc.

Co dalej ze stopami? Prezes NBP o marcowej perspektywie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co dalej ze stopami? Prezes NBP o marcowej perspektywie

Ile wyniesie waloryzacja emerytur w 2026 rok?

"Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent z FUS w marcu 2026 r. wyniesie ostatecznie 5,3 proc. - nieco więcej niż wynikało z prognozowanego w budżecie wskaźnika 4,88 proc." - podał na platformie X Łukasz Kozłowski.

Najniższa emerytura w Polsce wzrośnie od 1 marca 2026 r. do 1 978,49 zł brutto (1 800,43 zł netto).

Ekonomista zaznaczył, że koszt waloryzacji wyniesie ok. 24,8 mld zł, o 2 mld zł więcej niż zakładano.

"Biorąc pod uwagę, że FUS w ostatnich latach miał zakładki rzędu ~15 mld zł, nie implikuje to realnie konieczności zwiększenia planowanej dotacji z budżetu państwa" - napisał.

"Kolejne ok. 2 mld zł trzeba będzie dołożyć z budżetu na sfinansowanie wyższych 13. i 14. emerytur" - dodał.

Trzynasta i czternasta emerytura to dodatkowe roczne świadczenia pieniężne dla seniorów. "Trzynastka" - zagwarantowana ustawowo w 2020 roku - przysługuje wszystkim emerytom i rencistom w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku, a jej wypłata następuje zazwyczaj w kwietniu.

Z kolei "czternastka", wprowadzona jako stałe świadczenie w 2023 roku, również o wartości najniższej emerytury, jest dedykowana osobom o niższych dochodach. U pozostałych beneficjentów jest pomniejszana zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę" po przekroczeniu poziomu 2900 zł brutto. Świadczenie wypłacane jest we wrześniu.

Autorka/Autor: ToL

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

