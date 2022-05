"Jesteśmy bliżej niż dalej końca cyklu podwyżek stóp procentowych". Ekspertka wyjaśnia

Stopy procentowe na tym wyższym poziomie zostaną z nami przez rok, dwa, trzy lata - oceniła na antenie TVN24 analityczka Polityki Insight Hanna Cichy. Zdaniem ekspertki "jesteśmy bliżej niż dalej końca cyklu podwyżek". Zwróciła też uwagę na oprocentowanie lokat, które nie zachęca obecnie do oszczędzania.

Rada Polityki Pieniężnej podczas czwartkowego posiedzenia zdecydowała o podniesieniu głównej, referencyjnej stopy procentowej o 75 punktów bazowych - do 5,25 proc.

- Gdyby szukać nadziei to narazie wszystko pokazuje, że jesteśmy bliżej niż dalej końca cyklu podwyżek stóp procentowych - mówiła Hanna Cichy. Zdaniem analityczki wyższe stopy procentowe zostaną jednak z nami przez pewien czas. - One jeszcze trochę wzrosną w najbliższych miesiącach, ale pewnie na horyzoncie widać koniec podwyżek. Oczywiście należy spodziewać się, że one na tym wyższym poziomie zostaną z nami przez rok, dwa, trzy lata (..). Dużo niepewności, ale jest światełko w tunelu, że już niedługo zobaczymy wypłaszczenie tych podwyżek - podkreślała.