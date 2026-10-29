Pieniądze Drożej za "małpki". Jest propozycja podwyżki Oprac. Paulina Karpińska |

Donald Tusk zapowiada podwyższenie akcyzy na alkohol Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Zdrowia polegają na podwyższeniu stawki opłaty ALK z 25 zł do 100 zł za każdy pełny litr 100 proc. alkoholu w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Zasilenie budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia

Zgodnie z oceną skutków regulacji, przychody budżetowe z tytułu opłaty ALK miałyby zostać w pełni przekazane do Narodowego Funduszu Zdrowia i stanowić jego dochód. W 2027 r. NFZ otrzymałby - zgodnie z szacunkami MF - kwotę 740,6 mln zł, a w 2028 r. byłoby to już niemal 1,5 mld zł.

Resort finansów wyjaśnił, że obecnie obowiązek zapłaty opłaty ALK ciąży na przedsiębiorcy prowadzącym hurtową sprzedaż napojów alkoholowych, który zaopatruje sprzedawcę detalicznego (lub sprzedaje takie produkty w swoim własnym punkcie), a opłatę wnosi się za każde półrocze.

Zdaniem MF wprowadzenie opłaty ALK spowodowało spadek liczby tzw. małpek oferowanych do spożycia, a jej podwyższenie ma na celu dalsze zmniejszenie dostępności ekonomicznej tego rodzaju produktów i w konsekwencji zmniejszenie konsumpcji alkoholu.

"Zakłada się, że spadek sprzedaży, w odniesieniu do liczby litrów 100 proc. alkoholu oferowanego w opakowaniach jednostkowych do 300 ml, wyniesie 25 proc." - czytamy w Ocenie Skutków Regulacji.

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Pozostałe zmiany

Projekt zakłada też zmianę jednostek, w jakich określona jest wysokość stawki opłat, co ma wyeliminować wątpliwości co do jej prawidłowego wyliczania. Proponuje się odniesienie jej do groszy i mililitrów zamiast złotych i litrów. Tym samym stawka opłaty będzie wynosić 10 gr za każdy 1 ml 100 proc. alkoholu.

Projekt uściśla też moment powstania obowiązku wniesienia opłaty ALK. Ma być nim dzień zaopatrzenia przedsiębiorcy w produkt objęty opłatą lub w dzień sprzedaży napojów we własnym punkcie sprzedaży detalicznej, gdy przedsiębiorca jest zarówno sprzedawcą hurtowym, jak i detalicznym.

Zmiany obejmują też kwestie wywiązywania się przez przedsiębiorców z obowiązku składania informacji ws. opłaty ALK. Umożliwione ma być składanie jednej informacji ALK łącznie w odniesieniu do wszystkich posiadanych zezwoleń (np. na obrót hurtowy, czy wyprzedaż).

MF proponuje też "istotne zliberalizowanie obowiązujących regulacji dotyczących dodatkowej opłaty (sankcyjnej)". Zgodnie z projektem ma być pobierana wyłącznie wtedy, gdy przedsiębiorca nie złoży informacji ALK i jednocześnie nie ureguluje opłaty, z wyłączeniem przypadku, gdy wynika to ze złożonego przez przedsiębiorcę wniosku o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie płatności na raty. Jednocześnie organ podatkowy będzie mógł nałożyć jedną karę, bez względu na liczbę posiadanych przez przedsiębiorcę zezwoleń.