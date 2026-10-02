Putin podał koszt ukraińskich ataków na rafinerie

"Władimir Putin w tej chwili ratuje własne życie, nie może się wycofać" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV

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Putin podał szacunki, wedle których ukraińskie ataki na rafinerie kosztowały Rosję 1 proc. PKB. Przyznał, że Kijów częściowo osiągnął swoje cele, prowadząc ostrzał rosyjskich rafinerii. Powiedział, że Moskwa odpowiedziała tym samym.

Według danych Banku Światowego w 2025 roku PKB Rosji wyniósł ok. 2,56 biliona dolarów.

Putin o atakach

Rosyjski przywódca stwierdził również, że Ukraina nie byłaby w stanie przeprowadzać ataków w głębi terytorium Rosji bez technicznego wsparcia Zachodu. Jego zdaniem oznacza to bezpośrednie zaangażowanie państw zachodnich w konflikt.

Jak dodał, Moskwa nie zamierza obecnie atakować zagranicznych zakładów produkujących broń dla Ukrainy, jednak jest to kwestia, którą rosyjskie wojsko i służby wywiadowcze powinny uważnie monitorować.

Putin o zachodnich firmach

Putin oświadczył też, że zachodnie firmy, które zostały objęte tymczasowym zarządem zewnętrznym, mogłyby odzyskać swoje aktywa w Rosji, jeśli zrealizuje się "korzystny scenariusz".

- Nikomu niczego nie znacjonalizowaliśmy - zapewnił Putin. Według niego działania te są odpowiedzią na zajmowanie rosyjskich aktywów na Zachodzie.

Jak zaznaczył, jest gotów na trójstronne spotkanie z prezydentem Chin Xi Jinpingiem i prezydentem USA Donaldem Trumpem, ale najpierw konieczne jest uzgodnienie programu rozmów. Informacje o możliwym trójstronnym spotkaniu podczas listopadowego szczytu Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) pojawiły się na początku września.

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Potencjalne cele Rosji

W środę rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa powiedziała podczas briefingu prasowego w Moskwie, że znajdujące się w państwach europejskich zakłady produkujące broń dla Ukrainy są z punktu widzenia Rosji potencjalnymi celami wojskowymi.

Jej wypowiedź była odpowiedzią na pytanie dotyczące planów serwisowania w Polsce rakiet przeznaczonych do systemów Patriot.

W środę Reuters poinformował, że Rosja przekazała NATO nieoficjalny dokument, w którym zagroziła użyciem broni jądrowej w przypadku próby odcięcia obwodu królewieckiego. Moskwa zarzuciła w nim Sojuszowi obranie "niebezpiecznego i lekkomyślnego kursu", który niesie ze sobą "wysokie ryzyko wybuchu bezpośredniego konfliktu zbrojnego".

Jak dodał, nie można mieć pewności, iż broń masowego rażenia nigdy nie zostanie użyta; podkreślił jednocześnie konieczność zapobieżenia takiemu scenariuszowi.