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Putin podał koszt ukraińskich ataków na rafinerie

Bartłomiej Ciepielewski
Krzysztof Krzykowski
Zespół autorów
Oprac. Bartłomiej CiepielewskiOprac. Krzysztof Krzykowski
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Władimir Putin
"Władimir Putin w tej chwili ratuje własne życie, nie może się wycofać"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV
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Władimir Putin wyjawił, jaki jest koszt ataków ukraińskich na rosyjskie rafinerie. Rosyjski przywódca wypowiedział się również na temat przejmowania aktywów zachodnich firm.

Putin podał szacunki, wedle których ukraińskie ataki na rafinerie kosztowały Rosję 1 proc. PKB. Przyznał, że Kijów częściowo osiągnął swoje cele, prowadząc ostrzał rosyjskich rafinerii. Powiedział, że Moskwa odpowiedziała tym samym.

Według danych Banku Światowego w 2025 roku PKB Rosji wyniósł ok. 2,56 biliona dolarów.

Putin o atakach

Rosyjski przywódca stwierdził również, że Ukraina nie byłaby w stanie przeprowadzać ataków w głębi terytorium Rosji bez technicznego wsparcia Zachodu. Jego zdaniem oznacza to bezpośrednie zaangażowanie państw zachodnich w konflikt.

Jak dodał, Moskwa nie zamierza obecnie atakować zagranicznych zakładów produkujących broń dla Ukrainy, jednak jest to kwestia, którą rosyjskie wojsko i służby wywiadowcze powinny uważnie monitorować.

Putin o zachodnich firmach

Putin oświadczył też, że zachodnie firmy, które zostały objęte tymczasowym zarządem zewnętrznym, mogłyby odzyskać swoje aktywa w Rosji, jeśli zrealizuje się "korzystny scenariusz".

- Nikomu niczego nie znacjonalizowaliśmy - zapewnił Putin. Według niego działania te są odpowiedzią na zajmowanie rosyjskich aktywów na Zachodzie.

Jak zaznaczył, jest gotów na trójstronne spotkanie z prezydentem Chin Xi Jinpingiem i prezydentem USA Donaldem Trumpem, ale najpierw konieczne jest uzgodnienie programu rozmów. Informacje o możliwym trójstronnym spotkaniu podczas listopadowego szczytu Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) pojawiły się na początku września.

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Potencjalne cele Rosji

W środę rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa powiedziała podczas briefingu prasowego w Moskwie, że znajdujące się w państwach europejskich zakłady produkujące broń dla Ukrainy są z punktu widzenia Rosji potencjalnymi celami wojskowymi.

Jej wypowiedź była odpowiedzią na pytanie dotyczące planów serwisowania w Polsce rakiet przeznaczonych do systemów Patriot.

W środę Reuters poinformował, że Rosja przekazała NATO nieoficjalny dokument, w którym zagroziła użyciem broni jądrowej w przypadku próby odcięcia obwodu królewieckiego. Moskwa zarzuciła w nim Sojuszowi obranie "niebezpiecznego i lekkomyślnego kursu", który niesie ze sobą "wysokie ryzyko wybuchu bezpośredniego konfliktu zbrojnego".

Jak dodał, nie można mieć pewności, iż broń masowego rażenia nigdy nie zostanie użyta; podkreślił jednocześnie konieczność zapobieżenia takiemu scenariuszowi.

Źródło: PAP
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Tagi:
Władimir PutinRosjaWojna w Ukrainie
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