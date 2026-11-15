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Kradli ropę z rurociągów wartą dziesiątki milionów dolarów. Służby ujawniły wielki proceder

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Joanna Pandera o kryzysie na rynku ropy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Irackie władze wykryły proceder przemytu ropy, który miał przynosić sprawcom dziesiątki milionów dolarów miesięcznie. Działalność prowadzono na obszarze kontrolowanym przez proirańską milicję Kataib Hezbollah. W związku ze sprawą premier Ali al-Zajdi zdymisjonował dziewięciu wysokich rangą urzędników - przekazała agencja AFP.

Z ujawnionego raportu służb wywiadowczych wynika, że przemytnicy nielegalnie podłączyli się do dwóch strategicznych ropociągów na południe od Bagdadu. Skradzioną w ten sposób ropę sprzedawali następnie na czarnym rynku.

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Przemytnicy podłączyli się do dwóch strategicznych ropociągów

Proceder miał trwać w regionie Dżurf al-Nasr, będącym bastionem wspieranej przez Iran milicji Kataib Hezbollah. Ugrupowanie funkcjonuje tam niemal jak państwo w państwie, a władze centralne mają ograniczoną kontrolę nad tym obszarem.

Jak podał iracki portal 964media, bojownicy dopuścili rządowych śledczych na kontrolowane przez siebie tereny dopiero po przeprowadzeniu negocjacji.

Obszar poza kontrolą władz

Al-Dżazira podkreśliła, że poprzedni premierzy Iraku nie odważyli się wkroczyć do Dżurf al-Nasr.

Od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie pod koniec lutego proirańskie milicje działające w Iraku wielokrotnie atakowały znajdujące się w tym kraju amerykańskie obiekty. Pod naciskiem Stanów Zjednoczonych iracki szef rządu Al-Zajdi zapowiedział rozbrojenie tych ugrupowań. Kataib Hezbollah odrzuciła jednak to żądanie.

Mimo formalnego włączenia w struktury irackich sił bezpieczeństwa Kata’ib Hezbollah figuruje na listach organizacji terrorystycznych Japonii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Stanów Zjednoczonych.

Nielegalny handel ropą

Waszyngton naciska na władze w Bagdadzie również w sprawie nielegalnego handlu ropą. Stany Zjednoczone nakładały wcześniej sankcje na irackie firmy i urzędników oskarżanych o mieszanie irackiej ropy z surowcem pochodzącym z Iranu lub sprzedawanie irańskiej ropy jako irackiej.

Według amerykańskich władz działania te miały umożliwiać Teheranowi obchodzenie międzynarodowych sankcji i czerpanie zysków z nielegalnego eksportu surowca.

Źródło: PAP
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Tagi:
IrakRopa naftowa
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