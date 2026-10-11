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"Premierze, odejdź!". Na ulice wyszły tysiące protestujących

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Protesty w Portugalii
Kryzys mieszkaniowy w Hiszpanii. Eksmisja 87-latki w Madrycie
Źródło wideo: TVN24 BiS, Reuters
Źródło zdj. gł.: Andre Ribeiro / Zuma Press / Forum
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W sobotę kilka tysięcy osób wyszło na ulice portugalskich miast, protestując przeciwko rekordowym cenom najmu mieszkań. Demonstranci domagali się od rządu zwiększenia dostępności tanich lokali oraz podjęcia działań, które obniżą koszty życia.

Manifestacje odbyły się m.in. w Bradze, Aveiro, Porto i Lizbonie. Ich uczestnicy wzywali centroprawicowy rząd premiera Luísa Montenegro do pilnego podjęcia działań w związku z rosnącymi kosztami życia.

W proteście w centrum Porto wzięło udział około 2 tys. osób. Demonstranci skandowali m.in.: "Życie jest za drogie!", "Chcemy tanich mieszkań!", "Premierze, odejdź!".

W rozmowach z mediami uczestnicy protestów podkreślali, że szybkiemu wzrostowi czynszów nie towarzyszy proporcjonalna poprawa siły nabywczej mieszkańców Portugalii. Zarzucali również rządowi bierność wobec pogłębiającego się kryzysu mieszkaniowego. Podobne głosy słychać było podczas manifestacji w innych miastach.

>>> Zaskoczenie na rynku mieszkań

Wysokie ceny najmu w Portugalii

W drugim kwartale 2026 r. cena wynajmu mieszkań w Portugalii osiągnęła rekordowy poziom 10,17 euro za 1 m2. W porównaniu z podobnym okresem w 2025 r. nastąpił wzrost o 10,2 proc.

Najwyższe ceny mieszkań do wynajmu występują w głównych miastach Portugalii, Lizbonie i Porto, oscylując na poziomie 18-25 euro za metr kwadratowy.

Źródło: PAP
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Tagi:
Portugaliaprotest
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