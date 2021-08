Rządowe propozycje w ogniu krytyki. Pracodawcy o "największej w historii podwyżce podatków"

Konfederacja Lewiatan we wtorkowym komunikacie wskazała, że dzisiaj kończą się konsultacje społeczne projektu ustawy podatkowej. "Pracodawcy sprzeciwiają się nowym rozwiązaniom i apelują do rządu o odstąpienie od propozycji, których celem jest zwiększenie opodatkowania i oskładkowania przedsiębiorców i pracowników" - czytamy.

Polski Ład - podatki

Najważniejsze zmiany, to propozycja podniesienia kwoty wolnej od podatku z 8000 do 30 000 zł. Ponadto podniesienie z 85 528 zł do 120 000 zł progu podatkowego rozpoczynającego drugi przedział dochodów, do których ma zastosowanie 32-proc. stawka podatku. Zaproponowano jednocześnie likwidację odliczenia od podatku części składki zdrowotnej oraz zastąpienie ryczałtowej składki zdrowotnej, którą obecnie płacą mali przedsiębiorcy, składką proporcjonalną do dochodu.