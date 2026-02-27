Logo TVN24
Pieniądze

Ten sklep był w styczniu najtańszy w Polsce

sklep
Glapiński: wszystkie prognozy wskazują, że powrót inflacji do celu w Polsce jest trwały
Źródło: TVN24
Francuska sieć sklepów była w ubiegłym miesiącu najtańsza w Polsce w obliczu nieznacznego wzrostu cen. Według najnowszych danych, w styczniu wartość koszyka podstawowych produktów wzrosła o 2,71 procent. Za taki koszyk trzeba było zapłacić 257,55 złotych - o 10,07 złotych więcej niż w grudniu.

W pierwszym miesiącu tego roku koszyk produktów codziennego użytku zdrożał o 2,71 proc., a w ujęciu rocznym ceny poszły w górę o 8,6 proc. - wynika z raportu ASM SFA. Najmniej za te same zakupy trzeba było zapłacić w sklepach sieci Auchan, natomiast najdroższe okazało się Netto.

Wzrost cen podstawowych produktów

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że w ujęciu rocznym koszyk zakupowy podrożał o 8,6 proc., czyli więcej niż wynosi poziom inflacji, która według danych GUS wyniosła w tym okresie 2,2 proc. W ujęciu miesięcznym ceny badanego zestawu zakupów wzrosły o 2,71 proc. W tym czasie ceny towarów i usług konsumpcyjnych liczone przez GUS zwiększyły się o 0,6 proc.

W styczniu wzrost cen odnotowano w dziewięciu sieciach, a w pozostałych czterech ceny badanych produktów były niższe niż w grudniu ub.r. Największy wzrost średniej ceny koszyka zakupowego nastąpił w sieciach Netto oraz Selgros Cash & Carry - 6,83 proc., natomiast największy spadek w sklepach Makro Cash & Carry - 2,13 proc.

Z analizy najniższych cen produktów zaraportowanych z wszystkich placówek badanych sieci wynika, że za taki koszyk trzeba było zapłacić 257,55 zł, to jest więcej o 10,07 zł niż w grudniu ubiegłego roku Natomiast biorąc pod uwagę najwyższe ceny - ten sam koszyk kosztowałby 396,14 zł, czyli o 6,32 zł więcej niż w grudniu ubiegłego roku. Różnica między najtańszym, a najdroższym koszykiem w styczniu 2025 roku wyniosła 138,59 zł i była o 3,75 zł mniejsza niż w grudniu ubiegłego roku.

"Mimo wyraźnego hamowania inflacji, dane z naszego "Badania i Raportu Koszyk Zakupowy" pokazują, że ceny w handlu detalicznym nadal rosną w tempie istotnie wyższym niż wskaźnik CPI. To sygnał, że presja kosztowa w FMCG wciąż jest przenoszona na konsumentów, a sieci handlowe różnicują strategie cenowe w zależności od formatu" - skomentował Kamil Kruk z ASM SFA.

Handel

Tutaj ceny rosły najszybciej

Największy wzrost ceny koszyka odnotowano w Netto. Średnia ceny wzrosła tam o 50,55 zł, czyli o 16,16 proc. Dwucyfrową dynamikę wzrostu zanotowały również Biedronka - 14,56 proc., Intermarché - 12,24 proc., Aldi - 11,52 proc. oraz Carrefour - 11,08 proc.

Z raportu wynika, że najniższe ceny wciąż utrzymują się w Auchan ze średnim kosztem koszyka wynoszącym 300,89 zł. Kolejna w rankingu sieć Makro Cash & Carry oferowała te same produkty w cenie o 9,67 zł wyższej. Za zakupy w trzecim na podium Kauflandzie trzeba było z kolei zapłacić 28,22 zł więcej niż w Makro.

Najwyższą cenę koszyka odnotowano w sieci Netto, gdzie za analizowany zestaw produktów trzeba było zapłacić 363,41 zł. Różnica między najdroższym a najtańszym w zestawieniu koszykiem wyniosła 20,78 proc.

Biorąc pod uwagę kategorie sieci, najtańsze zakupy - za 322,69 zł, można było zrobić w sklepach typu cash & carry. Wyższą średnią cenę odnotowano w hipermarketach - 328,02 zł oraz supermarketach - 345,59 zł. Średnio najdroższe zakupy oferowały dyskonty - 353,71 zł.

W raporcie podano wyniki analizy cen przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły FMCG z podstawowych kategorii (tj. nabiał, mięso, wędliny i ryby, chemia domowa, kosmetyki, owoce i warzywa, produkty tłuszczowe i inne). Badaniem objęto ceny tych samych 40 analogicznych produktów w 13 sieciach handlowych.

Opracował Wiktor Knowski

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

