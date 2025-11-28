Logo TVN24
Biznes
Minister finansów Andrzej Domański: prezydent tutaj popisuje się swoistą hipokryzją

Domański: zwiększamy środki na ochronę zdrowia, wciąż nie jest tyle, ile potrzeba
Widzimy, że system jest nieszczelny, że taka instytucja jak fundacja rodzinna jest wykorzystywana w celu bardzo agresywnej optymalizacji podatkowej, unikania podatków - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 minister finansów Andrzej Domański.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę z dnia 17 października 2025 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Powodem weta jest "sprzeciw wobec odejścia od umowy, którą państwo zawarło z Polakami wprowadzając tę ustawę". 

W kwestionowanych przez Karola Nawrockiego przepisach chodzi o zasady dotyczące fundacji rodzinnych. "Gdy ta instytucja była tworzona, ustawodawca zapewnił, że zasady ich funkcjonowania nie ulegną zmianie przez okres trzech lat. Tymczasem przedstawiona nowelizacja wprowadzała po niespełna dwóch latach niekorzystne zmiany w opodatkowaniu już założonych fundacji, do których rodziny przekazały swoje aktywa" - czytamy w komunikacie.

Nawrocki z "propozycją dla rządu i premiera Donalda Tuska"
Nawrocki z "propozycją dla rządu i premiera Donalda Tuska"

Minister Domański o wecie prezydenta Nawrockiego

- To jest bardzo zła decyzja - powiedział Domański. Dodał, że "fundacje rodzinne to jest ważna instytucja, dzięki której może dokonywać się sukcesja majątku w firmach", ale "ten projekt, to rozwiązanie, ono niestety zostało przez naszych poprzedników źle przygotowane i są tam luki".

- My te luki chcemy uszczelnić. Chcemy nie dopuścić do takiego często podatkowego, nazwijmy to kolokwialnie, cwaniactwa. I temu służył ten projekt - podkreślił Domański.

Jak wyjaśnił, był on przedyskutowany ze środowiskiem polskich przedsiębiorców, z fundacjami rodzinnymi i był projektem, który służył gospodarce, również służył dochodom budżetowym.

- Jeżeli widzimy, że system jest nieszczelny, że taka instytucja jak fundacja rodzinna jest wykorzystywana w celu bardzo agresywnej optymalizacji podatkowej, czyli do unikania podatków. Podatków, z których przecież finansujemy wojsko, policję, szkoły, kluczowe inwestycje w gospodarce. Podatków, które służą wszystkim Polakom, no to naszą rolą, moją rolą ministra finansów, osoby, która stoi na straży finansów publicznych, jest reagować - stwierdził Domański.

Dodał też: - Pan prezydent tutaj jednak popisuje się swoistą hipokryzją, ponieważ wielokrotnie opowiada o tym, że mamy wysoki deficyt, że trzeba uszczelniać system podatkowy. A tymczasem wetuje rozwiązanie, dzięki któremu system podatkowy byłby szczelniejszy. I przez jego decyzję w przyszłym roku będziemy mieć około 200 milionów złotych mniej dochodów budżetowych.

Autorka/Autor: pkarp/kris

Andrzej Domański
