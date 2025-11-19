Logo TVN24
Pieniądze

Kumulacja Lotto w górę

lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Wysyp szóstek w Lotto. Co na to eksperci?
Źródło: TVN24
We wtorkowym losowaniu Lotto żadnemu z graczy nie udało się skreślić poprawnie wszystkich sześciu liczb. Kumulacja rośnie zatem do 8 milionów złotych. W Lotto Plus również nie padła główna wygrana. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 18 listopada 2025 roku.

W Lotto padły następujące liczby: 7, 13, 22, 30, 38, 39. Takiego zestawu nie wytypował żaden z graczy, zatem kumulacja rośnie do 8 mln zł.

Podczas tego samego losowania padły 53 piątki, za które Totalizator Sportowy zapłaci po 5624,10 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Lotto Plus - bez głównej wygranej

Szóstka w Lotto Plus również nie padła. W tym losowaniu szczęśliwe okazały się następujące liczby: 1, 14, 18, 38, 43, 48. Odnotowano z kolei 29 wygranych piątek stopnia - po 3500 zł.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
lotto S shutterstock_275295956
Padła szóstka w Lotto Plus
BIZNES
eurojackpot S shutterstock_743570785
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
shutterstock_2250571743
Jest szóstka w Lotto Plus
BIZNES

Lotto i Lotto Plus. Jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: skib/ams

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Wyniki LottolottoWyniki losowania
