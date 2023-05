Nowe dane o kredytach mieszkaniowych. "Kwiecień wypadł bardzo korzystnie"

Banki i SKOK-i w kwietniu 2023 roku udzieliły łącznie 9,5 tysiąca kredytów hipotecznych. Oznacza to spadek o 40,3 procent w porównaniu do sytuacji sprzed roku - wynika z środowych danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). W tym okresie wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych spadła o 39,2 procent do 3,394 miliarda złotych.

Z danych BIK wynika, że w okresie od stycznia do kwietnia 2023 roku banki i SKOK-i udzieliły 32,3 tys. kredytów mieszkaniowych, o łącznej wartości 11,023 mld zł. Oznacza to spadek o odpowiednio 51,1 proc. i 51,9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem.

Kredyty mieszkaniowe - kwiecień 2023

W minionym miesiącu średnia wartość udzielonego kredytu mieszkaniowego wyniosła 357,3 tys. zł i była wyższa w ujęciu rocznym o 1,9 proc. "Dla kredytów mieszkaniowych kwiecień pomimo świąt wielkanocnych na tle ostatnich miesięcy wypadł bardzo korzystnie. W ujęciu liczbowym wynik był bardzo dobry, bowiem banki udzieliły 9,5 tysiąca kredytów, podczas gdy jeszcze w lutym - tylko 6,8 tysiąca" - zwrócił uwagę, cytowany w komunikacie, dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK.

Jak wskazał, w ujęciu wartościowym banki udzieliły kredytów mieszkaniowych na kwotę 3,394 mld zł (w lutym 2,246 mld zł a w marcu 3,333). "Co prawda, w porównaniu do kwietnia 2022 roku, jest to o 39,2 procent niższa wartość, ale takiej miesięcznej sprzedaży kredytów mieszkaniowych pominąwszy marzec bieżącego roku nie widzieliśmy od czerwca 2022 roku" - przypomniał analityk.

Zdaniem Rogowskiego wzrost akcji kredytowej jest wynikiem "wzrostu popytu na kredyty mieszkaniowe w następstwie liberalizacji wymagań nadzorczych w zakresie liczenia zdolności kredytowej – zmniejszenie wymaganego poziomu bufora na stopę procentową, co przełożyło się na wzrost zdolności kredytowej nawet o około 30 procent".

Jak podkreślił, w kolejnych miesiącach przekonamy się, który scenariusz będzie "w grze" - czy ożywienie będzie trwalsze i dłuższe, czy to tylko krótkie odbicie. "Potwierdza się moja opinia, że 2023 roku z uwagi na dużą zmienność będzie bardzo ciekawy na rynku kredytów mieszkaniowych" - podsumował główny analityk Grupy BIK.

"Najnowsze dane @grupabik sugerują, że kwiecień w kredytach hipotecznych był nie gorszy niż marzec. Wygląda na to, że celujemy w ponad 10mld nowej sprzedaży w II kwartale. Rakiety nie ma, ale powoli idzie do przodu" - napisali na Twitterze ekonomiści mBanku.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/ams

Źródło: TVN24 Biznes