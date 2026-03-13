Logo TVN24
Pieniądze

Najnowsze dane o inflacji w Polsce. "Ostatni taki miesiąc"

zakupy sklep wozek rachunek inflacja AdobeStock_518039031
Maciej Samcik: ceny paliw na stacjach szybko rosną, ale dużo wolniej spadają
Źródło: TVN24
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w lutym 2026 roku o 2,1 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Według najnowszych danych GUS inflacja bazowa w Polsce wyniosła w lutym 2,1 proc. przy wzroście cen usług o 4,8 proc. i towarów o 1,0 proc. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,3 proc. - usług o 0,7 proc. a towarów o 0,2 proc.

Inflacja w Polsce

Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. System wag oparty jest na strukturze wydatków gospodarstw domowych na zakup towarów i usług konsumpcyjnych z roku poprzedzającego rok badany, obecnie 2025 r.

W strukturze wydatków gospodarstw domowych wzrósł udział w zakresie: użytkowania mieszkania lub domu, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa, rekreacji, sportu i kultury, zdrowia, ubezpieczeń i usług finansowych oraz żywności i napojów bezalkoholowych.

Obniżył się udział wydatków w zakresie: transportu, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego, odzieży i obuwia, informacji i komunikacji, restauracji i usług zakwaterowania, higieny osobistej, ochrony socjalnej oraz pozostałych towarów i usług oraz edukacji.

Ostatni taki miesiąc

Analitycy podkreślają, że po korekcie styczniowych wskaźników, inflacja pozostała w lutym niezmiennie na poziomie 2,1 proc. Aktualizacja wag miała mieć minimalny wpływ na jej wartość. Równocześnie przewidują wzrosty w nadchodzących miesiącach. Jedną z przyczyn ma być sytuacja na Bliskim Wschodzie, przez którą mogą wzrosnąć m.in. ceny energii.

"Wpływ aktualizacji wag na inflację był tym samym wyraźnie mniejszy niż w ostatnich latach. Biorąc pod uwagę wydarzenia na Bliskim Wschodzie, to mogą być najniższe poziomy inflacji w tym roku" - zaznaczają analitycy PKO BP.

"Uwaga koncentruje się obecnie na cenach paliw, które wyraźnie wzrosły w marcu, co może ponownie popchnąć inflację powyżej 3 proc. r/r w tym miesiącu" - piszą ekonomiści z ING. Ich zdaniem to również koniec spadku stóp procentowych, które RPP obniżyła na początku miesiąca o 0,25 pkt proc. do poziomu 3,75. "Obniżki stóp odłożone na półkę" - podsumowuje zespół ING.

"Efekty wyższych cen energii oraz paliw wywołane konfliktem na Bliskim Wschodzie nie są jeszcze w lutowym odczycie widoczne. Te zobaczymy dopiero w marcu, kiedy sam wzrost cen paliw spowoduje podbicie inflacji o prawie 1 pkt. proc., a inflacja skoczy do góry do ok. 3 proc. r/r." - przewidują analitycy banku Pekao.

"To jednak ostatni taki miesiąc z inflacją w pobliżu 2 proc. W marcu czeka nas wzrost..." - dodają eksperci z mBanku.

Opracował Wiktor Knowski/ams

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

InflacjaGUS
