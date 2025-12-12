90 milionów do wygrania w Eurojackpot

Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN

W piątek, 12 grudnia, w Eurojackpot padły następujące liczby: 2, 25, 27, 37, 50 oraz 2 i 11.

W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że podczas najbliższego, wtorkowego losowania do zdobycia będzie aż 90 mln zł.

Eurojackpot - wyniki losowania

Najbliżej rozbicia kumulacji było trzech graczy z Niemiec. W ramach wygranych drugiego stopnia (5+1) trafi do nich po 593 949,40 euro.

Jak podano na stronie Lotto, w trakcie ostatniego losowania padło także sześć wygranych trzeciego stopnia (5+0) - po dwie w Niemczech i Szwecji oraz po jednej w Danii i Norwegii. Każdy ze szczęśliwców otrzyma po 167 479,90 euro.

Z kolei w Polsce odnotowano 24 wygrane piątego stopnia (4+1) o wartości 29 536,30 zł każda. Należy pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

