90 milionów do wygrania w Eurojackpot

shutterstock_2117281391
Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży
Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN
Piątkowe losowanie Eurojackpot nie przyniosło głównej wygranej, a kumulacja rośnie do 90 milionów złotych. W Polsce najwyższe okazały się wygrane piątego stopnia. Oto wyniki losowania z 12 grudnia 2025 roku.

W piątek, 12 grudnia, w Eurojackpot padły następujące liczby: 2, 25, 27, 37, 50 oraz 2 i 11.

W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że podczas najbliższego, wtorkowego losowania do zdobycia będzie aż 90 mln zł.

Eurojackpot - wyniki losowania

Najbliżej rozbicia kumulacji było trzech graczy z Niemiec. W ramach wygranych drugiego stopnia (5+1) trafi do nich po 593 949,40 euro.

Jak podano na stronie Lotto, w trakcie ostatniego losowania padło także sześć wygranych trzeciego stopnia (5+0) - po dwie w Niemczech i Szwecji oraz po jednej w Danii i Norwegii. Każdy ze szczęśliwców otrzyma po 167 479,90 euro.

Z kolei w Polsce odnotowano 24 wygrane piątego stopnia (4+1) o wartości 29 536,30 zł każda. Należy pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Czytaj też: Milionowe wygrane w Lotto, które przepadły. Ile pieniędzy Polacy nie odebrali?

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Eurojackpot
