Pieniądze "Czwórka z przodu wygląda niepokojąco". Nowe dane GUS Oprac. Krzysztof Krzykowski |

Urszula Cieślak o sytuacji na rynku paliw Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku ceny usług wzrosły o 5,3 proc., a towarów - o 3,6 proc.

Z kolei w porównaniu z ubiegłym miesiącem ceny wzrosły o 0,7 procent - w tym towarów o 1,2 proc., przy spadku cen usług o 0,5 proc.

Wcześniej w szybkim szacunku GUS podawał, że inflacja CPI we wrześniu była na poziomie 4,0 proc. rdr i 0,7 proc. mdm.

Inflacja w Polsce. Komentarze ekspertów

"Czwórka z przodu wygląda niepokojąco, ale struktura wrześniowej inflacji jest ważniejsza niż sam główny odczyt. Za jej przyspieszeniem stoją przede wszystkim drogie paliwa. Na razie nie widać jednak szerokiego rozlewania się tego szoku na pozostałe ceny" - ocenił Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

Gwiżdż podkreślił, że sytuację dodatkowo zmienił powrót rządowego programu Cena Paliwa Niżej. "Niższy VAT i akcyza oraz maksymalne ceny paliw spłaszczają obecny wyskok inflacji i dają RPP więcej czasu. Dlatego nie spodziewamy się podwyżek stóp procentowych w tym roku i zakładamy, że stopa referencyjna pozostanie na poziomie 3,75 proc." - ocenił.

Dodał jednak, że ryzyko podwyżek rośnie. "Fed i EBC już zaostrzają politykę pieniężną, a utrzymywanie stóp w Polsce bez zmian zmniejsza przewagę oprocentowania złotego i zwiększa presję na jego osłabienie. Słabszy złoty oznacza droższy import, w tym paliwa i surowce energetyczne, co dodatkowo podbija inflację. Jeżeli wysokie ceny ropy utrzymają się dłużej, RPP będzie zmuszona do reakcji" - tłumaczył.

"Inflacja we wrześniu jednak nieco wyższa niż we wstępnych danych (4,1 proc. vs. 4 proc.). Główną przyczyną przyspieszenia względem sierpnia oczywiście paliwa, co widać na poniższym wykresie. Inflacja bazowa obniżyła się w okolicę ok. 3 proc. po uprzednim skoku miesiąc wcześniej" - dodali analitycy mBanku.

🇵🇱 Inflacja we wrześniu jednak nieco wyższa niż we wstępnych danych (4,1% vs. 4%). Główną przyczyną przyspieszenia względem sierpnia oczywiście paliwa, co widać na poniższym wykresie. Inflacja bazowa obniżyła się w okolicę ~3% po uprzednim skoku miesiąc wcześniej. pic.twitter.com/JrV8QbrjL7 — mBank Research (@mbank_research) October 14, 2026 Rozwiń

Zdaniem ekspertów z banku ING rządowy program obniżki cen paliw pomoże obniżyć inflację.

"Wrześniowy CPI zrewidowany na 4,1 proc. r/r.

Paliwa: +36,1 proc. r/r i to nadal główny motor inflacji.

Inflacja bazowa (wg ING) spadła do ok. 3,1 proc. r/r, dzięki usługom-nie ma 'rozlewania się' szoku energetycznego" - napisali analitycy.

"Program CPN pozwoli na spadek inflacji blisko 3,5 proc. r/r do końca roku, co daje RPP argument, by nie spieszyć się z podwyżkami stóp. Naszym zdaniem do 1kw27" - stwierdzili w mediach społecznościowych.

📊 Wrześniowy CPI zrewidowany na 4,1% r/r.

⛽ Paliwa: +36,1% r/r i to nadal główny motor inflacji.

📉 Inflacja bazowa (wg ING) spadła do ok. 3,1% r/r, dzięki usługom-nie ma "rozlewania się" szoku energetycznego.

"Program CPN” pozwoli na spadek inflacji blisko 3,5% r/r do końca… pic.twitter.com/jtNCRa2XPi — ING Economics Poland (@ING_EconomicsPL) October 14, 2026 Rozwiń

"Inflacja CPI we wrześniu wzrosła jednak do 4,1 proc. r/r z 3,4 proc. r/r, o 0,1pp silniej niż wg wstępnego szacunku. Po uwzględnieniu pełnych danych szacujemy, że inflacja bazowa we wrześniu obniżyła się do 3,2 proc. r/r z 3,3proc. r/r w sierpniu. W październiku oczekujemy spadku inflacji poniżej 4,0 proc. r/r, za sprawą wejścia w życie programu CPN" - dodali eksperci banku PKO.

Inflacja CPI we wrześniu wzrosła jednak do 4,1% r/r z 3,4% r/r, o 0,1pp silniej niż wg wstępnego szacunku. Po uwzględnieniu pełnych danych szacujemy, że inflacja bazowa we wrześniu obniżyła się do 3,2% r/r z 3,3% r/r w sierpniu. W październiku oczekujemy spadku inflacji poniżej… pic.twitter.com/4SzxrXWKuP — PKO Research (@PKO_Research) October 14, 2026 Rozwiń