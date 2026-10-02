Pieniądze Ceny paliw. Ile w przyszłym tygodniu zapłacimy za tankowanie? Oprac. Wiktor Knowski |

Spór o ceny paliw. Tusk: na razie wygrali polscy kierowcy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Rabizo Anatolii/Shutterstock

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W piątek rząd ogłosił ponowne wprowadzenie pakietu CPN z maksymalną ceną paliw ustalaną według formuły obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. W okresie od 3 października do 31 grudnia 2026 rząd obniży stawkę VAT na paliwa do 8 proc. z 23 proc. oraz stawki podatku akcyzowego.

Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii maksymalne ceny paliw ciekłych na stacjach paliw od soboty 3 do poniedziałku 5 października br. wyniosą odpowiednio:

benzyny 95 - 6,73 zł za litr,

benzyny 98 - 7,59 zł,

oleju napędowego - 7,88 zł.

Jak zauważyli eksperci biura Reflex, wobec średnich poziomów cen paliw na stacjach z 1 października będzie to oznaczało skokową obniżkę odpowiednio o: 1,39 zł za litr benzyny 95, 1,37 zł za litr 98 i 1,23 zł za litr diesla.

Z danych biura wynika, że w czwartek 1 października:

średnia cena benzyny 95 wyniosła 8,12 zł za litr i była o 14 groszy wyższa niż tydzień wcześniej,

benzyna 98 kosztowała 8,96 zł za litr, co oznaczało podwyżkę o 12 groszy tydzień do tygodnia,

cena oleju napędowego wyniosła 9,11 zł za litr, czyli o 11 groszy więcej niż tydzień wcześniej,

autogaz kosztował 3,26 zł za litr, czyli o siedem groszy więcej niż w poprzedni czwartek.

Ceny paliw po przywróceniu programu

Prognozy Reflexu na przyszły tydzień zakładają, że:

benzyna 95 będzie kosztowała średnio 6,85 zł za litr,

benzyna 98: 7,70 zł za litr,

olej napędowy 7,85 zł za litr,

autogaz 3,31 zł za litr.

Obniżka cen ropy

Eksperci Reflexu zwrócili uwagę, że rynek z optymizmem przyjął informacje o utrzymującym się zwiększonym eksporcie ropy i produktów naftowych z regionu Bliskiego Wschodu.

"W piątek rano ceny listopadowej serii kontraktów na ropę Brent na giełdzie ICE spadły do około 100 dolarów za baryłkę. Duże obniżki obserwujemy również na rynku produktów naftowych, głównie diesla. W dalszym ciągu na rynku fizycznym ceny europejskiej ropy Brent są wysokie - wynoszą około 127 dolarów za baryłkę" - wskazali.

Z kolei w czwartek cena diesla CIF ARA wynosiła około 197 dolarów za baryłkę i była ponad 23 dolary niższa w porównaniu z historycznym rekordem ustanowionym 15 września na poziomie ponad 220 dolarów.

Z przytoczonych przez Reflex danych S&P i Kpler wynika, że eksport ropy naftowej z regionu Bliskiego Wschodu zauważalnie się zwiększył.

"We wrześniu eksport ropy naftowej z całego regionu Bliskiego Wschodu z uwzględnieniem cieśniny Ormuz, terminalu Fudżajra nad Zatoką Omańską i terminali nad Morzem Czerwonym wzrósł do 13 mln baryłek na dzień i był najwyższy od czerwca. Sierpniowy poziom eksportu z całego regionu Bliskiego Wschodu wzrósł do około 65 proc. wielkości sprzed wybuchu wojny" - wskazali analitycy biura.

Eksport ropy z Bliskiego Wschodu

Jak jednak zauważyli analitycy Reflex, bezpośredni eksport przez cieśninę Ormuz pozostaje nadal na niskim poziomie około miliona baryłek dziennie. Rekordowy poziom siedmiu milionów baryłek na dzień osiągnął natomiast eksport STS (ship to skip) w Zatoce Omańskiej.

Głównymi punktami przeładunkowymi są wody w okolicach portu Sohar w Omanie i Fudżajra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie ropa przeładowywana jest na duże tankowce VLCC. Lipiec był z kolei ostatnim miesiącem eksportu irańskiej ropy przez Ormuz ze względu na amerykańską blokadę portów.

Eksperci zauważyli, że Departament Energii USA uwolni ostatnią partię surowca z rezerw strategicznych w ramach ogłoszonego 11 marca tego roku skoordynowanego uwolnienia rezerw we współpracy z Międzynarodową Agencją Energetyczną. Ropa z rezerw strategicznych ma trafić na rynek w listopadzie i grudniu.