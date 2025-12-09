Zamieszanie w zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Jest apel RPP

Adam Glapiński: polski złoty - to są polskie interesy narodowe Źródło: YouTube/Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski (NBP) we wtorek opublikował "Stanowisko Rady Polityki Pieniężnej w sprawie sytuacji w Zarządzie NBP" datowane na 3 grudnia.

"Apelujemy o nieeskalowanie działań naruszających dotychczasową, utrwaloną przez blisko 30 lat, stabilną relację pomiędzy trzema konstytucyjnymi organami NBP, w tym o poszanowanie roli organu banku centralnego, jakim jest Prezes NBP" - czytamy w stanowisku. Dodano w nim, że "tworzenie niepotrzebnych zakłóceń w tych relacjach" będzie działać na szkodę banku centralnego i że potencjalne konsekwencje takich działań będą daleko wykraczać poza samą strukturę NBP.

RPP ostrzega przed utratą prestiżu

"Zwracamy się o wyciszenie emocji, rozwagę i niedokonywanie żadnych pochopnych działań, których nieuchronną konsekwencją byłaby nieodwracalna utrata przez NBP jego pozycji budowanej konsekwentnie przez kilkadziesiąt lat, stabilizującej system finansowy, gospodarkę i Rzeczpospolitą Polską. Zagrażałoby to także wysokiemu międzynarodowemu prestiżowi Narodowego Banku Polskiego za umacnianie, którego odpowiedzialne są wszystkie organy banku centralnego" - wskazano w stanowisku RPP.

Pod stanowiskiem podpisali się prezes NBP i przewodniczący RPP Adam Glapiński, a także jej członkowie: Ireneusz Dąbrowski, Iwona Duda, Wiesław Janczyk, Cezary Kochalski, Gabriela Masłowska i Henryk Wronowski. Oznacza to, że pod stanowiskiem podpisało się siedmioro z dziesięciorga członków RPP. Zabrakło podpisów: Joanny Tyrowicz, Ludwika Koteckiego i Przemysława Litwiniuka.

Konflikt na szczycie NBP - co się stało?

W poniedziałek portal money.pl poinformował, że trzech członków zarządu NBP - Piotr Pogonowski, Artur Soboń i Rafał Sura - wystąpiło na początku grudnia z projektem uchwały wprowadzającej pakiet zmian w regulaminie banku centralnego, których celem jest m.in. zwiększenie uprawnień zarządu jako ciała kolegialnego oraz wprowadzającym zmiany organizacyjne w banku.

"Projekt uchwały proponuje szereg zmian w regulaminie NBP, które de facto ograniczają władzę Adama Glapińskiego oraz części jego najbliższych współpracowników" - przekazał portal. "(...) Propozycja w uchwale zakłada, że o nagrodach i premiach dla prezesa i jego dwójki głównych zastępców decydowałby każdorazowo zarząd banku" – dodał.

Według money.pl, wnioskodawcy chcieli, by zarząd rozstrzygnął sprawę w ciągu trzech dni, ale "prezes Adam Glapiński wyznaczył posiedzenie dopiero na 20 stycznia 2026 r.". Portal przekazał, że propozycje części członków zarządu banku spotkały się ze stanowczą reakcją prezesa NBP, czego efektem było przyjęcie 3 grudnia stanowiska RPP.

Członek zarządu NBP Artur Soboń powiedział we wtorek, że "nie jest członkiem RPP, ale mógłby się podpisać pod apelem o spokój i brak emocji wokół banku centralnego".

