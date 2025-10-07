Potężna inwestycja Muska. "Najkosztowniejsza bitwa korporacji"

Max Kidruk: Już pięć lat temu ostrzegałem przed Elonem Muskiem Źródło: TVN24

xAI, firma Muska działająca w obszarze sztucznej inteligencji, chce wygrać wyścig zbrojeń technologicznych, budując w ekspresowym tempie centra danych "Colossus" - relacjonuje dziennik "Wall Street Journal".

Trwają pracę nad Colossus 2"

Imperium centrów danych Muska powstaje na styku stanów Tennessee i Missisipi, na tzw. Głębokim Południu USA.

Liną frontu na tej wojnie jest miasto Memphis. xAI zbudowała już tam jedno duże centrum danych, które nazywa największym na świecie superkomputerem. Obiekt o nazwie "Colossus" mieści ponad 200 tysięcy chipów Nvidia i zasila technologię odpowiadającą za chatbota AI Grok.

Teraz Musk pracuje nad ukończeniem drugiego, jeszcze większego obiektu, powstającego tuż przy granicy międzystanowej w Tennessee, o nazwie "Colossus 2".

Musk planuje połączyć "Colossus 2", o powierzchni 93 tys. metrów kwadratowych, liniami transmisyjnymi z nową elektrownią. Robotnicy zatrudnieni przez xAI przygotowują się na miejscu do budowy nowej siłowni, która będzie mogła produkować ponad gigawat energii elektrycznej, co wystarczyłoby do zasilenia około 800 tys. domów.

"Szybkość ma kluczowe znaczenie"

"Wyścig zbrojeń w dziedzinie sztucznej inteligencji staje się najkosztowniejszą bitwą korporacji XXI wieku; panuje przekonanie, że ten, kto pierwszy dotrze na metę, zdominuje rynek, dlatego szybkość ma kluczowe znaczenie. Pieniądze również robią różnicę: im firmy mają bardziej zaawansowane układy scalone, tym inteligentniejsze są ich modele. Jednak na tym etapie nie jest jasne, czy i kiedy te ogromne inwestycje się zwrócą” - podkreślił dziennik.

Według niektórych ekspertów z branży ukończenie przez Muska inwestycji "Colossus 2" będzie kosztować dziesiątki miliardów dolarów. By sfinalizować projekt, miliarder potrzebuje jeszcze ok. 300 tys. czipów, które będą kosztować co najmniej 18 mld dolarów - przekazała osoba zaznajomiona z finansową stroną projektu.

W lipcu Musk powiedział, że "Colossus 2" będzie miał 550 tys. czipów i może w ostatecznej formie objąć milion procesorów.

Alarm krytyków

Musk obiecał Memphis, że zbuduje infrastrukturę, która przyniesie korzyści miastu. Krytycy alarmują, że jego projekt stanowi duże ryzyko i może narazić mieszkańców na zanieczyszczenia spowodowane przez turbiny gazowe oraz na wyższe rachunki za prąd z powodu ogromnego zapotrzebowania na energię.

Miejscowi mieszkańcy mają mieszany stosunek do inwestycji miliardera: z jednej strony to nadzieja na gospodarcze ożywienie regionu, z drugiej budzi to kontrowersje, ponieważ najprawdopodobniej w obiektach zatrudnionych zostanie jedynie kilkaset osób. Jednocześnie centra danych będą zużywać miliony litrów wody każdego dnia i więcej energii niż wszystkie domy w tym mieście.

Mieszkańcy biednych dzielnic miasta, położonych w okolicy centrum danych, głównie Afroamerykanie, skarżyli się, że od początku funkcjonowania obiektu, otwartego w połowie 2024 r., w powietrzu czuć było zanieczyszczenia. Turbiny gazowe zasilające centra danych spowodowały zanieczyszczenie środowiska i kontrowersje związane z ich użytkowaniem. xAI argumentuje, że wiele z nich ma charakter tymczasowy i nie wymaga specjalnego pozwolenia.

Urzędnicy miejscy starają się pokazać mieszkańcom, że nie pozwalają xAI wykorzystywać najbiedniejszych dzielnic. W czerwcu miasto poinformowało, że test jakości powietrza w pobliżu centrów danych wykazał, że poziom zanieczyszczeń był "zbyt niski, aby go wykryć, lub znacznie poniżej ustalonych protokołów bezpieczeństwa".

Wysoki podatek dochodowy od xAl

W sierpniu Rada Miasta Memphis przegłosowała przeznaczenie 25 proc. dochodów podatkowych xAI w Memphis na społeczności mieszkające w pobliżu tych obiektów.

- W ciągu roku xAI stał się drugim co do wielkości płatnikiem podatków w mieście i hrabstwie, po (firmie logistycznej) FedEx - powiedział Bill Dunavant III, miejscowy biznesmen, który zasiada w zarządzie miejskiej izby handlowej. - xAI będzie dla naszego miasta inwestycją o wartości 40–50 miliardów dolarów - przekazał.

Nazwa centrów danych Muska to nawiązanie do trylogii powieści science fiction D.F. Jonesa z lat 60., w której naukowcy zbudowali superkomputer o nazwie Colossus. Komputer uzyskał autonomię i pogrążył świat w wojnie i chaosie.