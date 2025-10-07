Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Najnowsze

Potężna inwestycja Muska. "Najkosztowniejsza bitwa korporacji"

shutterstock_2623121045
Max Kidruk: Już pięć lat temu ostrzegałem przed Elonem Muskiem
Źródło: TVN24
Miliarder Elon Musk buduje na Głębokim Południu USA ogromne centra danych, wymagające dużych dostaw wody i energii. Mieszkańcy są podzieleni w ocenach tych inwestycji. Zbudowane w Memphis centrum "Colossus" firma Muska nazywa największym na świecie superkomputerem.

xAI, firma Muska działająca w obszarze sztucznej inteligencji, chce wygrać wyścig zbrojeń technologicznych, budując w ekspresowym tempie centra danych "Colossus" - relacjonuje dziennik "Wall Street Journal".

Trwają pracę nad Colossus 2"

Imperium centrów danych Muska powstaje na styku stanów Tennessee i Missisipi, na tzw. Głębokim Południu USA.

Liną frontu na tej wojnie jest miasto Memphis. xAI zbudowała już tam jedno duże centrum danych, które nazywa największym na świecie superkomputerem. Obiekt o nazwie "Colossus" mieści ponad 200 tysięcy chipów Nvidia i zasila technologię odpowiadającą za chatbota AI Grok.

Teraz Musk pracuje nad ukończeniem drugiego, jeszcze większego obiektu, powstającego tuż przy granicy międzystanowej w Tennessee, o nazwie "Colossus 2".

Musk planuje połączyć "Colossus 2", o powierzchni 93 tys. metrów kwadratowych, liniami transmisyjnymi z nową elektrownią. Robotnicy zatrudnieni przez xAI przygotowują się na miejscu do budowy nowej siłowni, która będzie mogła produkować ponad gigawat energii elektrycznej, co wystarczyłoby do zasilenia około 800 tys. domów.

"Szybkość ma kluczowe znaczenie"

"Wyścig zbrojeń w dziedzinie sztucznej inteligencji staje się najkosztowniejszą bitwą korporacji XXI wieku; panuje przekonanie, że ten, kto pierwszy dotrze na metę, zdominuje rynek, dlatego szybkość ma kluczowe znaczenie. Pieniądze również robią różnicę: im firmy mają bardziej zaawansowane układy scalone, tym inteligentniejsze są ich modele. Jednak na tym etapie nie jest jasne, czy i kiedy te ogromne inwestycje się zwrócą” - podkreślił dziennik.

Według niektórych ekspertów z branży ukończenie przez Muska inwestycji "Colossus 2" będzie kosztować dziesiątki miliardów dolarów. By sfinalizować projekt, miliarder potrzebuje jeszcze ok. 300 tys. czipów, które będą kosztować co najmniej 18 mld dolarów - przekazała osoba zaznajomiona z finansową stroną projektu.

W lipcu Musk powiedział, że "Colossus 2" będzie miał 550 tys. czipów i może w ostatecznej formie objąć milion procesorów.

Alarm krytyków

Musk obiecał Memphis, że zbuduje infrastrukturę, która przyniesie korzyści miastu. Krytycy alarmują, że jego projekt stanowi duże ryzyko i może narazić mieszkańców na zanieczyszczenia spowodowane przez turbiny gazowe oraz na wyższe rachunki za prąd z powodu ogromnego zapotrzebowania na energię.

Miejscowi mieszkańcy mają mieszany stosunek do inwestycji miliardera: z jednej strony to nadzieja na gospodarcze ożywienie regionu, z drugiej budzi to kontrowersje, ponieważ najprawdopodobniej w obiektach zatrudnionych zostanie jedynie kilkaset osób. Jednocześnie centra danych będą zużywać miliony litrów wody każdego dnia i więcej energii niż wszystkie domy w tym mieście.

Mieszkańcy biednych dzielnic miasta, położonych w okolicy centrum danych, głównie Afroamerykanie, skarżyli się, że od początku funkcjonowania obiektu, otwartego w połowie 2024 r., w powietrzu czuć było zanieczyszczenia. Turbiny gazowe zasilające centra danych spowodowały zanieczyszczenie środowiska i kontrowersje związane z ich użytkowaniem. xAI argumentuje, że wiele z nich ma charakter tymczasowy i nie wymaga specjalnego pozwolenia.

Urzędnicy miejscy starają się pokazać mieszkańcom, że nie pozwalają xAI wykorzystywać najbiedniejszych dzielnic. W czerwcu miasto poinformowało, że test jakości powietrza w pobliżu centrów danych wykazał, że poziom zanieczyszczeń był "zbyt niski, aby go wykryć, lub znacznie poniżej ustalonych protokołów bezpieczeństwa".

Wysoki podatek dochodowy od xAl

W sierpniu Rada Miasta Memphis przegłosowała przeznaczenie 25 proc. dochodów podatkowych xAI w Memphis na społeczności mieszkające w pobliżu tych obiektów.

- W ciągu roku xAI stał się drugim co do wielkości płatnikiem podatków w mieście i hrabstwie, po (firmie logistycznej) FedEx - powiedział Bill Dunavant III, miejscowy biznesmen, który zasiada w zarządzie miejskiej izby handlowej. - xAI będzie dla naszego miasta inwestycją o wartości 40–50 miliardów dolarów - przekazał.

Nazwa centrów danych Muska to nawiązanie do trylogii powieści science fiction D.F. Jonesa z lat 60., w której naukowcy zbudowali superkomputer o nazwie Colossus. Komputer uzyskał autonomię i pogrążył świat w wojnie i chaosie.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: Pkarp/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Photo Agency/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Elon Musk
Zobacz także:
Paulina Hennig-Kloska
Ministra o rewolucji w sklepach: chcemy, żeby butelka nabrała wartości 
Z kraju
jedzenie weganskie shutterstock_1958331838
"Burger", "kiełbasa" i "stek". Ważne głosowanie
Ze świata
Kongres USA w Waszyngtonie
Paraliż rządu trwa. Trump rzuca oskarżeniami
Ze świata
Donald Trump
Trump ogłasza nowe cła
Moto
Holandia, Groningen
"Dzięki AI nasze kontrole stały się precyzyjne"
Tech
płacenie kartą (zdj. ilustracyjne)
Rewolucja w sklepach. Płatność kartą, gdy system nie działa
Ze świata
shutterstock_2410134973
Gigant przed trybunałem. "Jeśli wygramy, damy ci twoje pieniądze"
Tech
osaka japonia piwo asahi - Hsin Yen Huang shutterstock_2682441083
Fabryki stanęły, na półkach braki. Ważna zapowiedź koncernu
Ze świata
samochody, warszawa
Szykują się duże podwyżki dla kierowców
Moto
ulica warszawa ludzie tlum miasto przejscie shutterstock_2216128791
Bezrobocie. Polska na tle Unii Europejskiej
Dla pracownika
Nowojorska giełda
Zaskakująca inwestycja. Kurs ostro w górę
Tech
Siedziba Komisji Europejskiej (KE) w Brukseli
Niemcy i Włochy apelują do Brukseli "o natychmiastową zmianę kursu"
Ze świata
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
Nowa kampania oszustów. "Możliwość otrzymania zwrotu"
Tech
Marcin Kierwiński
Zmiany w przyznawaniu polskiego obywatelstwa? Zapowiedź ministra
Prawo
shutterstock_2553053155
Duże sieci handlowe chcą połączyć siły. Jest wniosek
Z kraju
plonie
Atak na Lwów. Jest komunikat polskiego giganta
Ze świata
Jeff Bezos
Jeff Bezos ostrzega. "Prawdopodobnie to się właśnie dzisiaj dzieje"
Tech
shutterstock_2183395155
"Potężne narzędzie" dla banków. Kontrowersje wokół rządowej ustawy
Prawo
Viktor Orban
Nie chcą euro. "Unia Europejska się rozpada"
Ze świata
Prezydent USA Donald Trump
Możliwe masowe zwolnienia. Trump wskazuje winnych
Ze świata
pieniadze pln kalkulator podatki shutterstock_1449753521_S
Ważny tydzień dla kredytobiorców
Z kraju
Skutki stresu pracowników odbijają się na działaniu całej firmy
Szykują kontrole. Niektóre firmy mogą nie przetrwać
Dla firm
alpy wlochy narty Madonna di Campiglio shutterstock_2573765673
Popularny kurort narciarski wprowadza dzienny limit
Turystyka
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Tyle wyniesie składka na ZUS. Wyliczenia
Dla firm
sklep market wozek zakupy shutterstock_2271237519
Kaucja za puszki i butelki. Producent wprowadza kartoniki
Z kraju
bitcoin shutterstock_1939111636
Kurs w górę. Padł nowy rekord
Rynki
plaza wycieczkowiec shutterstock_246437059
"Marzenie zamieniło się w koszmar". Kłopoty klientów
Turystyka
puste biuro shutterstock_2668704345
Wkrótce dodatkowy dzień wolny od pracy
Dla pracownika
bar restauracja kawiarnia warszawa - Novikov Aleksey shutterstock_540785614
Opłata, jeśli "klient postanowi zabrać opakowanie ze sobą". Ministerstwo tłumaczy
Pieniądze
shutterstock_2250571743
Ogromne wygrane w Lotto. Kumulacja rozbita
Pieniądze
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica