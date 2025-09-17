Smartfony to przeżytek? Nowe urządzenia na horyzoncie

Założona w 2020 roku firma Nothing Technologies pozyskała 200 milionów dolarów w kolejnej rundzie emisji akcji. Wycena spółki przekroczyła już 1,3 miliarda dolarów, a producent smartfonów zapowiada opracowanie nowej generacji urządzeń opartych na sztucznej inteligencji (AI).

Startup, którego założycielem jest Carl Pei, planuje zrewolucjonizować rynek elektroniki konsumenckiej i już w 2026 roku wprowadzić pierwsze urządzenia tworzone od podstaw z myślą o sztucznej inteligencji.

Pei przewiduje, że w niedalekiej przyszłości każdy użytkownik będzie korzystał z własnego, indywidualnie dopasowanego systemu operacyjnego.

Carl Pei CEO marki Nothing rblfmr/Shutterstock

Nowe urządzenia po smartfonach

Zdaniem założyciela Nothing Technologies smartfony jeszcze długo pozostaną najważniejszą kategorią sprzętów.

Startup zamierza odegrać znaczącą rolę w tworzeniu urządzeń elektronicznych dla konsumentów w erze AI. Firma zajmie się produkcją telefonów, zegarków i produktów audio, a następnie zajmie się inteligentnymi okularami, humanoidalnymi robotami i pojazdami elektrycznymi.

"Aby sztuczna inteligencja mogła w pełni wykorzystać swój potencjał, sprzęt konsumencki musi się wraz z nią zmienić. W przeciwieństwie do dzisiejszych uniwersalnych rozwiązań, powstanie miliard różnych systemów operacyjnych dla miliarda różnych ludzi. Każde z nich jest spersonalizowane, kontekstowe i proaktywne" - napisał Pei w mediach społecznościowych.

W 2022 roku zaprezentowała swój pierwszy smartfon – Nothing Phone 1. Teraz niewykluczone, że Carl Pei ponownie przyciągnie uwagę rynku. Młody szef firmy znany jest z niekonwencjonalnego stylu zarządzania, który pozwala mu omijać biurokratyczne procedury typowe dla dużych korporacji i szybciej wprowadzać nowatorskie rozwiązania.

"Aby nadążyć za rozwojem AI, sprzęt konsumencki musi się zmienić. Dlatego w przyszłym roku wprowadzimy na rynek pierwsze urządzenia oparte na sztucznej inteligencji" - napisał Pei.

Globalny wyścig o AI

W rywalizacji o dominację na rynku urządzeń opartych na sztucznej inteligencji uczestniczą także technologiczni giganci.

Meta rozwija inteligentne okulary Ray-Ban, a Sam Altman z OpenAI wraz z byłym projektantem Apple, Jonym Ive’em, tworzą urządzenie, którego system ma być od początku zbudowany na AI.

Autorka/Autor:jjs/kris

Źródło: Bloomberg