Sukces rządowego programu. Ponad połowa środków już wykorzystana

- Ten program cieszy się ogromną popularnością, złożonych jest ponad 20 tysięcy wniosków na kwotę ponad 650 milionów złotych, czyli biorąc pod uwagę dostępną alokację 1 miliarda 180 milionów złotych, czyli w zasadzie przekroczyliśmy połowę tej alokacji - powiedziała prezes NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak.

Dodała, że na razie wszystkie wnioski o dopłaty z KPO dotyczą elektrycznych aut osobowych (M1), a nabór trwa do końca kwietnia 2026 r. Ponad 50 proc. wniosków dotyczy aut chińskich. "Jeśli chodzi o statystyki (...), to ponad 50 procent (wniosków - red.) to auta produkcji chińskiej - zaznaczyła szefowa funduszu.

W informacji prasowej NFOŚiGW podał, że na zeroemisyjny transport publiczny i indywidualny przeznacza ponad 5 mld zł z Krajowego Programu Odbudowy (KPO) i funduszy własnych. To dotacje na zakup autobusów elektrycznych i trolejbusów z programu Zielony Transport Publiczny i samochodów elektrycznych w ramach programu NaszEauto.

Ponadto NFOŚiGW uruchomił w tym roku trzy programy wsparcia zeroemisyjnego transportu ciężkiego o łącznym budżecie 4 mld zł - budowy infrastruktury sieciowej, stacji ładowania dużych mocy oraz bezpośrednie wsparcie zakupu i leasingu pojazdów ciężarowych kategorii N2 i N3. Na ten cel zaplanowano łącznie 6 mld zł.

Więcej stacji ładowania w Polsce

W tym roku w ramach Programu Wsparcie budowy lub rozbudowy ogólnodostępnej stacji ładowania dla transportu ciężkiego w pierwszym naborze skierowanym do przedsiębiorców na dofinansowanie inwestycji w stacje ładowania wpłynęło ponad 350 wniosków na ponad 2 mld zł, podczas gdy budżet naboru wynosił 1 mld zł.

"Zgodnie z założeniami programu, stacje ładowania będą posiadać punkty ładowania o mocy wyjściowej min. 350 KW. Przedsiębiorcy planują budowę 1.671 stacji ładowania, zlokalizowanych głównie wzdłuż strategicznych korytarzy TEN-T oraz w centrach logistycznych. Wraz ze stacjami zainwestują w magazyny energii – zgłosili do dofinansowania 45 magazynów o mocy prawie 190 MW" - podał fundusz.

Budżet tego programu ze środków Funduszu Modernizacyjnego wynosi 2 mld zł.

Rząd dopłaca do aut elektrycznych

20 października ruszył nabór do programu dopłat do elektryków "NaszEauto" na nowych warunkach. Zostały m.in. dodane pojazdy kategorii M2 i N1 (małe furgonetki i busy). Dodano też nowe grupy beneficjentów, poza osobami fizycznymi i JDG z dopłat mogą korzystać organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne, medyczne, opiekuńcze i parki narodowe.

13 października wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta informował, że na 1 października złożono w ramach programu 16.314 wniosków na kwotę 505 mln zł, co oznaczało wykorzystanie programu na poziomie zbliżonym do 50 proc.

Pula programu "NaszEauto" wynosi obecnie ok. 1,2 mld zł, ponieważ w ramach ostatniej rewizji KPO 400 mln zł z pierwotnej puli 1,6 mld zł zostało przesunięte na ocieplenie szkół.

Program NaszEauto, który ruszył 3 lutego, jest efektem wynegocjowanej z KE pierwszej rewizji KPO - dopłaty do zakupu e-aut zastąpiły poprzedni tzw. kamień milowy KPO, czyli wdrożenie w Polsce podatku od aut spalinowych.

