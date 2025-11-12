Logo TVN24
Sukces rządowego programu. Ponad połowa środków już wykorzystana

shutterstock_2530236231
Maciej Mazur o "wojnie cenowej" na chińskim rynku motoryzacyjnym
Źródło: TVN24+
Złożono już ponad 20 tysięcy wniosków w ramach rządowego programu dopłat "NaszEauto" na kwotę przekraczającą 650 milionów złotych - poinformowała prezes NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak. Oznacza to wykorzystanie ponad połowy puli środków z Krajowego Planu Odbudowy. Większość wniosków dotyczy samochodów chińskich producentów.

- Ten program cieszy się ogromną popularnością, złożonych jest ponad 20 tysięcy wniosków na kwotę ponad 650 milionów złotych, czyli biorąc pod uwagę dostępną alokację 1 miliarda 180 milionów złotych, czyli w zasadzie przekroczyliśmy połowę tej alokacji - powiedziała prezes NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak.

Dodała, że na razie wszystkie wnioski o dopłaty z KPO dotyczą elektrycznych aut osobowych (M1), a nabór trwa do końca kwietnia 2026 r. Ponad 50 proc. wniosków dotyczy aut chińskich. "Jeśli chodzi o statystyki (...), to ponad 50 procent (wniosków - red.) to auta produkcji chińskiej - zaznaczyła szefowa funduszu.

W informacji prasowej NFOŚiGW podał, że na zeroemisyjny transport publiczny i indywidualny przeznacza ponad 5 mld zł z Krajowego Programu Odbudowy (KPO) i funduszy własnych. To dotacje na zakup autobusów elektrycznych i trolejbusów z programu Zielony Transport Publiczny i samochodów elektrycznych w ramach programu NaszEauto.

Ponadto NFOŚiGW uruchomił w tym roku trzy programy wsparcia zeroemisyjnego transportu ciężkiego o łącznym budżecie 4 mld zł - budowy infrastruktury sieciowej, stacji ładowania dużych mocy oraz bezpośrednie wsparcie zakupu i leasingu pojazdów ciężarowych kategorii N2 i N3. Na ten cel zaplanowano łącznie 6 mld zł.

Czytaj też: Zmiany w dopłatach do aut. Nabór "na nowych warunkach"

Więcej stacji ładowania w Polsce

W tym roku w ramach Programu Wsparcie budowy lub rozbudowy ogólnodostępnej stacji ładowania dla transportu ciężkiego w pierwszym naborze skierowanym do przedsiębiorców na dofinansowanie inwestycji w stacje ładowania wpłynęło ponad 350 wniosków na ponad 2 mld zł, podczas gdy budżet naboru wynosił 1 mld zł.

"Zgodnie z założeniami programu, stacje ładowania będą posiadać punkty ładowania o mocy wyjściowej min. 350 KW. Przedsiębiorcy planują budowę 1.671 stacji ładowania, zlokalizowanych głównie wzdłuż strategicznych korytarzy TEN-T oraz w centrach logistycznych. Wraz ze stacjami zainwestują w magazyny energii – zgłosili do dofinansowania 45 magazynów o mocy prawie 190 MW" - podał fundusz.

Budżet tego programu ze środków Funduszu Modernizacyjnego wynosi 2 mld zł.

warszawa samochody auta ulica
Zmiany w dopłatach do aut. Nabór "na nowych warunkach"
ElectroMobility Poland: przed 2023 rokiem ruszy produkcja polskich samochodów elektrycznych
"W Polsce dokonał się przełom". Wiceminister o dopłatach do elektryków
samochody warszawa s8 trasa shutterstock_2162936399
Rewolucja na polskich ulicach. "Historyczny moment"

Rząd dopłaca do aut elektrycznych

20 października ruszył nabór do programu dopłat do elektryków "NaszEauto" na nowych warunkach. Zostały m.in. dodane pojazdy kategorii M2 i N1 (małe furgonetki i busy). Dodano też nowe grupy beneficjentów, poza osobami fizycznymi i JDG z dopłat mogą korzystać organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne, medyczne, opiekuńcze i parki narodowe.

13 października wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta informował, że na 1 października złożono w ramach programu 16.314 wniosków na kwotę 505 mln zł, co oznaczało wykorzystanie programu na poziomie zbliżonym do 50 proc.

Pula programu "NaszEauto" wynosi obecnie ok. 1,2 mld zł, ponieważ w ramach ostatniej rewizji KPO 400 mln zł z pierwotnej puli 1,6 mld zł zostało przesunięte na ocieplenie szkół.

Program NaszEauto, który ruszył 3 lutego, jest efektem wynegocjowanej z KE pierwszej rewizji KPO - dopłaty do zakupu e-aut zastąpiły poprzedni tzw. kamień milowy KPO, czyli wdrożenie w Polsce podatku od aut spalinowych.

Autorka/Autor: BC/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: RomanR/Shutterstock

Samochody elektryczne
