Odcinek Via Carpatia za prawie miliard złotych. Turcy chcą budować najtaniej

S19 Malewice - Chlebczyn

Via Carpatia

S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie, wykorzystując oprócz S19 również S61. Via Carpatia połączy Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję. Do projektu dołączyć mają także Finlandia, Estonia i Łotwa.