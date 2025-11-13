Logo TVN24
"Gwałtowny" wzrost na rynku

chinskie samochody - Vladimir Tretyakov shutterstock_2223017145
Maciej Mazur o "wojnie cenowej" na chińskim rynku motoryzacyjnym
Źródło: TVN24+
W trzecim kwartale 2025 roku przedsiębiorcy nabyli o jedną piątą więcej samochodów osobowych niż przed rokiem - wynika z raportu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Dynamiczny wzrost to efekt atrakcyjnych rabatów, ekspansji chińskich marek oraz wyprzedzania nadchodzących regulacji.

Jak podał Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP), w trzecim kwartale br. z polskich salonów wyjechało łącznie ponad 142 tys. nowych aut osobowych, z czego ponad 100 tys. trafiło do klientów instytucjonalnych. Firmy i przedsiębiorcy kupili w tym czasie o 19,4 proc. więcej samochodów, niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

"Gwałtowny" wzrost zaintersowania

Autorzy raportu wskazali, że "gwałtowny" wzrost zainteresowania przedsiębiorców w Polsce nabyciem nowych samochodów wynika przede wszystkim z nadchodzącej zmiany przepisów dotyczących amortyzacji aut użytkowanych przez firmy. Przypomnieli, że od nowego roku wejdą w życie regulacje uzależniające limit amortyzacji od średniej emisji dwutlenku węgla pojazdu.

Wskazali, że nowe przepisy będą preferowały auta nisko- i zeroemisyjne. Limit amortyzacji pozostanie niezmienny w stosunku do obecnych zasad jedynie w przypadku samochodów elektrycznych, wodorowych i spalinowych z emisją CO2 nieprzekraczającą 50g/km. Wszystkie inne osobowe auta spalinowe będą od 1 stycznia 2026 r. objęte znacznie mniejszym niż dotychczas limitem amortyzacji - na poziomie do 100 tys. zł (wobec 150 tys. zł obecnie).

Jak zauważyli autorzy raportu, w ramach nowych przepisów ustawodawca przewidział regulacje przejściowe wyłącznie dla samochodów będących własnością przedsiębiorcy bądź wykorzystywanych wyłącznie w oparciu o umowy leasingu finansowego i nie gwarantuje ochrony praw nabytych przez firmy korzystające z produktu typu wynajem czy leasing operacyjny.

W raporcie zaznaczono, że Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) razem ze Związkiem Polskiego Leasingu (ZPL) przekazał ministrowi finansów wniosek "o zrównanie warunków dla wszystkich form finansowania i zapewnienie obecnych poziomów amortyzacji w okresie przejściowym dla umów wynajmu i leasingu operacyjnego zawartych do końca 2025 roku".

Czytaj też: Subsydia, "brutalna konkurencja" i "wojna cenowa"

Ofensywa chińskich marek w Polsce

Eksperci zwrócili uwagę, że na sprzedaż nowych aut w trzecim kwartale znaczący wpływ miała też ofensywa na naszym rynku chińskich marek, które pobudziły dodatkowy popyt, a także skumulowany efekt rosnących rabatów na zakup nowych samochodów oraz spadających stóp procentowych.

Autorzy opracowania poinformowali, że wzrost sprzedaży o 20,5 proc. został odnotowany również w przypadku samochodów finansowanych przez firmy z wykorzystaniem klasycznego leasingu, kredytu i zakupu ze środków własnych liczonych razem.

Dodali, że w przypadku nowych aut nabywanych przez firmy w trzecim kwartale 2025 r. w ramach wynajmu długoterminowego wzrost sprzedaży wyniósł 15,8 proc. w odniesieniu do analogicznego czasu rok wcześniej.

Zgodnie z danymi PZWLP branża wynajmu długoterminowego nabyła w trzecim kwartale 2025 r. na potrzeby oferowanych usług łącznie 22 tys. nowych samochodów osobowych. Udział wynajmu długoterminowego w sprzedaży nowych aut do firm w Polsce wyniósł w tym okresie 22 proc.

Eksperci PZWLP dodali, że pod względem łącznej liczby aut znajdujących się w usłudze Full Serwis Leasingu rynek wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce urósł na koniec trzeciego kwartału o 8,9 proc. rdr. Zaznaczyli też, że jest to do tej pory najwyższe odnotowane w 2025 roku tempo wzrostu wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce.

Za pięć lat większości z tych marek nie będzie. I przemysłu w Europie też

Za pięć lat większości z tych marek nie będzie. I przemysłu w Europie też

Maciej Michałek
Wielki koncern po pożarach wzywa do serwisu. "Parkujcie na zewnątrz"

Wielki koncern po pożarach wzywa do serwisu. "Parkujcie na zewnątrz"

Diesle wypierane przez hybrydy i elektryki

W raporcie podano, że elektryki (BEV) stanowią prawie 5 proc. ogółu aut w wynajmie długoterminowym w Polsce. Na koniec września samochody z silnikami wysokoprężnymi stanowiły jedynie 28,9 proc. ogółu pojazdów, o 2,9 p.p. mniej niż przed rokiem.

Eksperci przekazali, że diesle są obecnie wypierane w pierwszej kolejności przez auta hybrydowe oraz w pełni elektryczne, których odsetek na koniec trzeciego kwartału wynosił już 15,5 proc. i zwiększył się o 1,7 p.p. w ciągu roku.

Dodali ponadto, że wciąż rośnie udział samochodów ze spalinowymi, benzynowymi silnikami – na koniec września "benzyniaki" stanowiły 55,6 proc. ogółu pojazdów w wynajmie długoterminowym w Polsce, ich udział urósł o 1,2 p.p. rok do roku.

Zdaniem ekspertów PZWLP dla szybszego rozwoju elektromobilności konieczne jest przywrócenie w programie (NaszEauto) dofinansowania do zakupu aut elektrycznych dla dużych firm i przedsiębiorców z sektora SME (małe i średnie firmy). Ponadto PZWLP i ZPL wskazują na konieczność m.in. rozbudowy infrastruktury szybkiego ładowania (także dla aut ciężarowych).

W publikacji zwrócono uwagę, że średnia emisja dwutlenku węgla nowych samochodów osobowych zakupionych przez branżę wynajmu długoterminowego w trzecim kwartale 2025 roku była niższa o 16,7 g/km i 14,3 proc. niż rok wcześniej i wyniosła 99,5 g/km. W przypadku aut dostawczych średnia emisja wyniosła 165,1 g/km i była wyższa o 8,2 proc. i 12,5 g/km w stosunku do stanu w porównywalnym czasie roku 2024.

PZWLP przypomniał, że w planach Komisji Europejskiej jest wprowadzenie już od 2027 r. regulacji nakazujących nabywanie do flot 75 proc. nowych aut wyposażonych w napędy zeroemisyjne, a od 2030 r. nakazem tym miałyby być objęte wszystkie nowe samochody trafiające do firm i przedsiębiorców w UE. Obowiązek taki spoczywać ma także na firmach finansujących floty, w tym firmach wynajmu i leasingu pojazdów. PZWLP i Związek Polskiego Leasingu (ZPL) podkreśliły, że prowadzą w tej sprawie dialog ze stroną rządową w Polsce oraz na szczeblu europejskim.

PZWLP skupia 20 firm specjalizujących się w wynajmie i leasingu aut. Organizacja reprezentuje ok. 85 proc. rynku pojazdów obsługiwanych w ramach wynajmu długoterminowego. Firmy członkowskie PZWLP dysponują obecnie w Polsce flotą 281 tys. pojazdów w wynajmie długoterminowym oraz ponad 18 tys. samochodów w wynajmie krótko- i średnioterminowym.

Autorka/Autor: BC/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Vladimir Tretyakov / Shutterstock

samochodyMotoryzacja
