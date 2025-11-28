Duża sieć handlowa trafi w państwowe ręce? Jasny głos z resortu

Inflacja w Polsce w październiku w 2025 roku Źródło: TVN24

"Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rekomenduje przejęcie sieci sklepów Carrefour i kontynuację prac nad konsolidacją państwowych aktywów w handlu spożywczym. To kolejny krok w kierunku budowy własnych łańcuchów dostaw, które z jednej strony wzmacniać będą pozycję rolników, z drugiej - zagwarantują konsumentom łatwy dostęp do wysokiej jakości produktów pochodzących z polskich upraw i gospodarstw rolnych" - napisano.

Krajowa Grupa Spożywcza (KGS) powstała wiosną 2022 roku na bazie Krajowej Spółki Cukrowej SA. Jest to podmiot działający w segmencie rolno-spożywczym, a Skarb Państwa jest jej głównym udziałowcem.

KGS przejmie Carrefour?

Szef resortu Stefan Krajewski podaje w komunikacie, że Krajowa Grupa Spożywcza mogłaby przejąć sieć sklepów Carrefour i tym samym stworzyć polskim produktom dostęp do półek sklepowych, które dziś w obiektach wielkopowierzchniowych są zdominowane przez marki własne, a rynek handlu w większości pokryty siecią zagranicznych dyskontów.

"Przejęcie sklepów Carrefour i budowa Polskiej Sieci Sklepów pozwoli jednocześnie na lepszą kontrolę krajowego sektora handlu detalicznego i stworzyć bardziej efektywny system dystrybucji dla polskich rolników i producentów" - napisano.

"Brak własnych struktur handlowych osłabia konkurencyjność polskich rolników oraz zagraża stabilności gospodarki rolnej, prowadząc do potencjalnej destabilizacji rynków, gwałtownych wahań cen i kryzysu obejmującego zarówno producenta rolnego, przetwórcę, a w rezultacie polskiego konsumenta" - dodano.

Redakcja biznesowa tvn24.pl zapytała sieć Carrefour o komentarz dotyczący planów KGS.

Ministerstwo: to kolejny etap

Jak podaje MRiRW, rekomendacja przejęcia sieci sklepów Carrefour przez Krajową Grupę Spożywczą jest kolejnym etapem działań podejmowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz wzmacniania pozycji rolników w łańcuchach dostaw i tworzenia zorganizowanych struktur od poziomu produkcji do końcowego etapu sprzedaży, która może gwarantować większą stabilność finansową produkcji rolnej w Polsce.

Carrefour na sprzedaż

We wrześniu branżowe media informowały, że Carrefour Polska rozważa sprzedaż swoich polskich aktywów. "Sieć za pośrednictwem JP Morgan otworzyła data room dotyczący 800 sklepów i 40 centrów handlowych" - informował serwis dlahadlu.pl.

Według danych cytowanych przez dlahandlu.pl, na koniec 2024 roku spółka Carrefour Polska prowadziła działalność detaliczną w 783 sklepach - o 58 mniej niż rok wcześniej. Liczba hipermarketów pozostała bez zmian (96), jednak segment supermarketów skurczył się z 160 do 156 placówek, a liczba sklepów osiedlowych spadła z 585 do 531. Spółka otworzyła 52 nowe sklepy (47 osiedlowych i 5 supermarketów), ale jednocześnie zamknęła 110 placówek, w tym 102 sklepy franczyzowe.

