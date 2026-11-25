Handel Nadchodzi Black Friday. Sklepy czeka "test odporności" Oprac. Natalia Kieszek |

Decyzje zakupowe Polaków na Black Friday Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Choć zakupowe szaleństwo z okazji Black Friday oficjalnie rozpoczyna się w piątek 27 listopada, to już od dłuższego czasu sklepy kuszą promocjami. Sprzedawcy liczą na wysokie przychody, jednak coraz częstsze cyberataki wystawiają ich odporność na zagrożenia cyfrowe na poważną próbę.

Jak wynika z danych ubezpieczyciela CFC, cyberataki typu ransomware na firmy z sektora handlu detalicznego, branży rekreacyjnej i hotelarstwa są w listopadzie częstsze o 50 proc. niż przeciętnie w miesiącu. Ubezpieczenie od ryzyka cybernetycznego ma jedynie 43 proc. małych i średnich sprzedawców, w porównaniu z 81 proc. firm z branży finansowej i 71 proc. z sektora technologicznego.

Black Friday jako "test odporności"

Black Friday, czyli dzień po Święcie Dziękczynienia i Cyber Monday, pierwszy poniedziałek po nim wyznaczają początek i koniec jednego z najbardziej intensywnych okresów w roku dla handlu detalicznego - zaznacza Reuters.

- Sprzedawcy przez wiele miesięcy przygotowują swoje strony internetowe, zapasy i logistykę, by poradziły sobie z napływem klientów. Jednak Black Friday należy traktować nie tylko jako okazję do zwiększenia przychodów, ale również jako test odporności - powiedziała Lindsey Maher, odpowiedzialna w CFC za globalny rozwój w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Z kolei David Molony, szef działu cyberbezpieczeństwa na Europę, Bliski Wschód i Afrykę w firmie Aon, zaznaczył, że firmy z reguły nie wykupują dodatkowego ubezpieczenia od ryzyka cybernetycznego tylko na jeden weekend.

- Cyberincydent, który uniemożliwia prowadzenie sprzedaży w szczycie sezonu, może bardzo szybko przekształcić się z problemu operacyjnego w poważną stratę finansową - powiedział Molony. Przykładem jest amerykańska sieć handlowa Target, która po ataku w okresie świątecznych zakupów w 2013 roku poniosła łącznie 202 mln dolarów kosztów netto.

NASK ostrzega

Jak zauważył NASK - Państwowy Instytut Badawczy (PIB) w raporcie "Okazja czy pułapka? Poradnik o bezpiecznych zakupach online", modele AI generują materiały tak dobrze odzwierciedlające rzeczywistość, że coraz trudniej jest na pierwszy rzut oka stwierdzić, czy mamy do czynienia z oszustwem.

Cyberprzestępcy używają sztucznej inteligencji do generowania "zdjęć" nieistniejących produktów i szaty graficznej całych sklepów internetowych, w tym rzekomych klientów, pracowników, czy siedziby "firmy". Oszuści z użyciem AI podrabiają też opinie i regulaminy, a na fałszywych stronach zamieszczają czatboty, gotowe odpowiedzieć w czasie rzeczywistym na wszystkie pytania zakupowe. Celem jest wyłudzenie pieniędzy i danych - podał NASK.

"Poświęć kilka minut na weryfikację oferty. (...) W erze AI zdrowy sceptycyzm staje się równie ważny, jak porównywanie cen czy parametrów technicznych różnych produktów przed transakcją" - zaznaczył instytut.

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W ofercie fałszywego sklepu mogą znaleźć się setki produktów, często przecenionych nawet o kilkaset złotych. Nagłówki kuszą rzekomą "wyprzedażą likwidacyjną". Zdarza się, że cała historia o zamknięciu biznesu służy jedynie uwiarygodnieniu oszustwa - podkreślają eksperci. Wskazali, że by uchronić się przed oszustwem, warto porównać ceny z innymi sklepami.

Należy też zwracać uwagę, czy sprzedający nie wywiera presji czasu poprzez komunikaty typu:

"ostatnia sztuka",

"promocja ważna tylko do północy",

zegary odliczające czas do zakończenia promocji.

NASK radzi również, by zwracać uwagę na adres strony internetowej oraz na informacje o sprzedającym, w tym adres siedziby i dane kontaktowe. Czerwoną lampkę powinien zapalić ograniczony wybór form płatności, np. tylko przelew na konto, tylko płatność kartą.

Instytut zwrócił uwagę, że chociaż mało kto przegląda politykę prywatności na stronach internetowych, warto to zrobić, ponieważ przestępcy często podchodzą do tego elementu "po macoszemu". Zdarza się, że przycisk kierujący do stosownej podstrony nie działa, albo w treści polityki roi się od błędów, najczęściej w wyniku tłumaczenia maszynowego.

NASK jest Państwowym Instytutem Badawczym nadzorowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Prowadzi działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa internetu, a także działalność badawczo-rozwojową w zakresie opracowywania rozwiązań zwiększających efektywność, niezawodność i bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych i innych złożonych systemów sieciowych.