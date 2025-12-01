Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Handel

Duża kara dla Biedronki. Sieć reaguje

shutterstock_2260105509
Prezes UOKiK o karze dla Biedronki
Źródło: tvn24.pl
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył na właściciela Biedronki, spółkę Jeronimo Martins Polska, karę blisko 105 milionów złotych. Sieć miała wprowadzać klientów w błąd podczas dwóch akcji promocyjnych. "Obietnica była prosta, a konsumenci zaskoczeni, gdy po zakupach dowiadywali się o zasadach i limitach" - przekazał urząd w komunikacie. Biedronka zapowiada zaskarżenie decyzji o karze do sądu.

"Sieć sklepów Biedronka wprowadzała klientów w błąd podczas akcji promocyjnych 'Specjalna Środa' i 'Walentynkowa Środa'. 'Zwrot 100 proc. na voucher' – obietnica była prosta, a konsumenci zaskoczeni, gdy po zakupach dowiadywali się o zasadach i limitach" - napisał UOKiK w poniedziałkowym komunikacie.

Prezes urzędu nałożył w związku z tym na spółkę Jeronimo Martins Polska, właściciela Biedronki, karę blisko 105 mln zł. Decyzja nie jest prawomocna, spółka możne złożyć odwołanie do sądu.

Kara dla Biedronki. UOKiK wyjaśnia

Jak podał UOKiK, w sklepach Biedronka na początku ubiegłego roku odbyły się jednodniowe akcje promocyjne "Specjalna Środa" i "Walentynkowa Środa". Klienci byli zachęcani do kupienia określonych produktów, za które mieli otrzymać "Zwrot 100 proc. na voucher".

"Okazało się jednak, że warunki wykorzystania vouchera były bardziej skomplikowane niż przedstawiały to reklamy w radiu, aplikacji mobilnej, profilu Biedronki na Facebooku czy sklepach sieci. Konsumenci nie mogli wykorzystać go przy następnych zakupach na dowolny asortyment tak jak sugerowało hasło reklamowe" - napisano w komunikacie.

Według urzędu obietnica zwrotu 100 proc. na voucher "brzmi bardzo atrakcyjnie i prosto, ale w przypadku Biedronki wprowadzała w błąd". Jak oceniono, konsumenci nie mieli swobody w dysponowaniu środkami z vouchera. Przy jego wykorzystaniu obowiązywały konkretne reguły i ograniczenia, o których klienci Biedronki najczęściej dowiadywali się dopiero odbierając voucher wraz z paragonem za zakupy.

"W większości przypadków produkty promocyjne nie były powiązane z tymi, na które otrzymywało się voucher. Przykładowo, za zakup parówek przysługiwał voucher na owoce i warzywa, za kupno czekolady – na kosmetyki, za kupno mięsa – na napoje czy słodycze. Przy tym, aby go wykorzystać, trzeba było zrobić kolejne zakupy ze wskazanej przez przedsiębiorcę kategorii i wydać na nie określoną sumę" - podano w komunikacie UOKiK.

UOKiK: klienci nie mieli możliwości zapoznania się z warunkami promocji

Według urzędu klienci sieci "nie mieli realnej możliwości zapoznania się z rzeczywistymi warunkami akcji promocyjnych w momencie, gdy – zachęceni reklamą – decydowali się z nich skorzystać".

"O kategorii produktów, na które można wykorzystać voucher, o warunku zrobienia zakupów za minimalną kwotę, która przewyższała wartość vouchera, o limicie jednego vouchera na osobę, jak i o limicie zwrotu przy produktach na wagę można było dowiedzieć się tylko z regulaminu na stronie biedronka.pl, tablicy ogłoszeń (zazwyczaj umieszczonej za linią kas) lub dopiero z vouchera – otrzymywanego po zrobieniu zakupów" - wyjaśniono.

Urząd zwrócił uwagę, że na "wprowadzanie w błąd" zwracali uwagę konsumenci w komentarzach w mediach społecznościowych.

"Przedsiębiorca w przekazie reklamowym zachęcającym do zrobienia zakupów pominął bardzo istotne informacje i warunki akcji promocyjnych, w tym ich ograniczenia. Wskazywał, że produkty można kupić 'za darmo', a voucher określał jako 'gratis'. Mogło to spowodować, że konsumenci podjęli decyzję o skorzystaniu z promocji, z myślą o tym, że zaoszczędzą na produktach, które sami będą mogli swobodnie wybrać. Selekcja treści reklamowych i sposób ich prezentowania nie może wprowadzać konsumentów w błąd. Przekaz marketingowy powinien zawierać informacje najważniejsze z punktu widzenia konsumentów, tak żeby nie musieli docierać do nich samodzielnie. Przedsiębiorcy mają obowiązek przekazywać je we właściwym czasie, czytelnie i jednoznacznie" – stwierdził, cytowany w komunikacie, prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Według urzędu zgromadzony materiał dowodowy wykazał, że przedsiębiorca umyślnie naruszył zbiorowe interesów konsumentów podczas akcji "Specjalna Środa" i "Walentynkowa Środa".

Biedronka reaguje

Biuro prasowe sieci Biedronka w komentarzu przesłanym redakcji biznesowej tvn24.pl zapowiedziało, że firma skieruje sprawę do sądu.

"Opierając się na faktach, będziemy bronić naszego stanowiska i zaskarżymy decyzję Prezesa UOKiK do sądu. Ubolewamy, że w trakcie badania tej sprawy Urząd nie zgodził się z siecią, która nieustannie stwarza polskim klientom możliwości oszczędzania" - przekazano w oświadczeniu.

"Jednocześnie zapewniamy, że Biedronka będzie nadal oferować swoim klientom najbardziej konkurencyjną ofertę na polskim rynku" - dodano.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: /dap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Zobacz także:
Pilne
Ogromny przelew wysłany do Polski
Z kraju
praca biuro shutterstock_2242410029
Pięć dni wolnego z rzędu bez urlopu. Zmiana przepisów
Dla pracownika
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
Decyzja w sprawie stóp procentowych. Jeden głos przeciw
Z kraju
warszawa - Sheviakova Kateryna shutterstock_2539906581
Polska gospodarka mocno w górę. Najnowsze dane
Z kraju
biuro komputery ludzie shutterstock_2546315783
Trzęsienie ziemi dla polskiej branży. "Finansowa bomba z opóźnionym zapłonem"
Z kraju
gpw dzwonek warszawa shutterstock_2371508041
To robi wrażenie na Europie. Wartość polskich spółek ostro w górę
Z kraju
Tajpej, Tajwan
Boom na rynku, imponujący wzrost. "Może nie doceniano skali tego efektu"
Tech
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Sklepy jak bankomaty. Zmiany w sprawie gotówki
Pieniądze
krupówki Zakopane
Popularna miejscowość wprowadza zmiany w opłatach. Oto stawki
Z kraju
Nowe samochody na parkingu terminalu w Essen, Niemcy
Rewolucja na drogach u sąsiada Polski
Ze świata
praga czechy shutterstock_2432020853
Eksperyment banku na milion dolarów. "Chcemy przetestować tę ścieżkę"
Ze świata
praca biuro shutterstock_2572543283
Zmiany dla pracowników. "To byłby prawdziwy przewrót kopernikański"
Dla pracownika
Black Friday
Ruch wzrósł o 800 procent. Padł rekord
Ze świata
Donald Tusk
Stopnie alarmowe w Polsce. Jest decyzja premiera
Z kraju
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Kumulacja w Lotto w górę
Pieniądze
Zakaz handlu w niedziele
Dwie duże zmiany w zakazie handlu
Handel
Rozmowy odbywają się w Genewie w Szwajcarii
Pomysł ogromnego podatku, niepokój wśród najbogatszych. Grożą wyjazdem
Ze świata
Telefony
To nie jest "narzędzie idealne ani bezbłędne". Ostrzeżenie
Tech
Trojena
Marzenie za biliony dolarów. Budżet przekroczony 25 razy
Alicja Skiba
komisja-europejska-shutterstock_260719826
Wielkie pieniądze dla Polski. "To ogromny krok dla bezpieczeństwa"
Z kraju
shutterstock_1587197827
Możliwy koniec sporu. "Dziś wycofujemy skargę"
Tech
eurojackpot shutterstock_1603798027
Kumulacja w Eurojackpot w górę
Pieniądze
Panel dyskusyjny "Jak budować przewagę konkurencyjną w oparciu o nowe technologie"
Sztuczna inteligencja w Polsce. "To jest ten scenariusz, który będzie kluczowy"
Tech
pc
Domański: prezydent tutaj popisuje się swoistą hipokryzją
Pieniądze
biurowiec shutterstock_2398225309
Szykuje się rewolucja na rynku pracy. Szef PIP o "środku do walki z patologią"
Dla firm
Mężczyzna zapomniał pieniędzy z bankomatu, zabrała je kobieta (zdjęcie ilustracyjne)
Duży bank ostrzega. "Mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji"
Z kraju
Karol Nawrocki
Było weto prezydenta. Jest nowy projekt
Z kraju
Viktor Orban i Władimir Putin
Putin spotkał się z Orbanem
Ze świata
Friedrich Merz
Apel kanclerza o pilną decyzję Brukseli
Ze świata
Huta Królewska w Chorzowie
Gigant kończy produkcję w polskiej hucie. Jest porozumienie
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica