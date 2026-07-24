Wiek emerytalny do zmiany? Prezes ZUS nie ma wątpliwości
Zapytany, czy jako społeczeństwo jesteśmy gotowi na rozmowę o podniesieniu wieku emerytalnego, czy to wciąż polityczne tabu, prezes ZUS odpowiada, że jego zdaniem "dziś nie jesteśmy jeszcze gotowi na taką dyskusję".
Wiek emerytalny. Zdanie Polaków
- Z badań opinii publicznej, które analizowałem jeszcze około półtora roku temu, wynikało, że większość Polaków chce utrzymania obecnego wieku emerytalnego - dodaje.
Według niego "rolą ZUS nie jest jednak prowadzenie debaty politycznej, lecz pokazywanie obywatelom konsekwencji ich decyzji".
- Możemy jasno wskazywać, jak wydłużenie aktywności zawodowej wpływa na wysokość przyszłej emerytury. Każdy dodatkowy rok pracy oznacza wyższe świadczenie, a szczególnie duże znaczenie ma to w przypadku kobiet - podkreśla.
Aktywność zawodowa kobiet i mężczyzn
Liwiusz Laska dodaje, że "kobiety coraz częściej same decydują się na dłuższą aktywność zawodową", a "obecnie średni wiek ich faktycznego przechodzenia na emeryturę wynosi około 61,5 roku, mimo że ustawowy wiek emerytalny to 60 lat". W przypadku mężczyzn - informuje - średni wiek zakończenia aktywności zawodowej praktycznie pokrywa się z ustawowym wiekiem emerytalnym.
Jego zdaniem "to pokazuje, że świadomość ekonomicznych konsekwencji wcześniejszego zakończenia pracy stopniowo rośnie".
Regularne sprawdzanie waloryzacji
Prezes ZUS zachęca też, by regularnie sprawdzać prognozy swoich przyszłych emerytur i rozważyć "dodatkowe formy oszczędzania, takie jak PPK czy IKZE". Jeśli to możliwe - dodaje - zaplanować dłuższą karierę zawodową. - To jeden z najskuteczniejszych sposobów na zwiększenie wysokości przyszłego świadczenia - ocenia.
Jak wskazuje, istnieją kalkulatory do wyliczania, "o ile wzrośnie świadczenie, jeśli ktoś pozostanie aktywny zawodowo rok lub dwa lata dłużej". - Jednak niewiele osób z nich korzysta. Często zainteresowanie pojawia się dopiero tuż przed osiągnięciem wieku emerytalnego, kiedy możliwości zwiększenia świadczenia są już znacznie mniejsze - zauważa.
Dlatego - podkreśla - ZUS w tym roku uruchomił program Aktywni 50+, w ramach którego udziela informacji, jak działa system emerytalny i jakie są możliwości zwiększenia emerytury.