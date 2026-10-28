Dla pracownika Czy 2 listopada jest dniem wolnym od pracy? Paulina Karpińska |

Ile Polacy wydadzą na Wszystkich Świętych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W poniedziałek, 2 listopada 2026 roku, przypadają Zaduszki, czyli Dzień Zaduszny. Choć jest to dzień szczególny w polskiej tradycji, nie jest ustawowo wolny od pracy. Oznacza to, że dla większości pracowników będzie to zwykły dzień roboczy.

Co ze szkołami?

W przypadku uczniów sytuacja wygląda nieco inaczej. Choć 2 listopada nie jest ogólnopolskim dniem wolnym od nauki, w części szkół tego dnia nie odbędą się lekcje. Dyrektorzy mogą bowiem wyznaczać dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, nazywane potocznie dniami dyrektorskimi.

Wiele szkół zdecydowało się wyznaczyć taki dzień właśnie na poniedziałek, 2 listopada. Dla uczniów tych placówek oznacza to trzydniowy weekend, od soboty 31 października do poniedziałku 2 listopada.

To, czy dana szkoła zaplanowała na 2 listopada dzień wolny od zajęć, można sprawdzić w kalendarzu roku szkolnego placówki lub w komunikatach zamieszczonych w dzienniku elektronicznym.

Jakie dni wolne od pracy są w listopadzie i grudniu 2026 roku?

Kalendarz na 2026 rok przewiduje 14 dni ustawowo wolnych od pracy. W listopadzie przypadają dwa takie dni - 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych, oraz 11 listopada, czyli Narodowe Święto Niepodległości. Pierwszy z nich wypada w niedzielę, natomiast 11 listopada przypada w środę.

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W grudniu natomiast przypadają trzy dni ustawowo wolne od pracy: 24 grudnia, czyli Wigilia, oraz 25 i 26 grudnia, czyli pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia. 26 grudnia wypada w sobotę, dlatego pracownikom przysługuje za to święto dodatkowy dzień wolny w innym terminie.