Niepokojące dane z rynku pracy. "Dobiliśmy do dna"

W porównaniu do października jest to spadek o 17 proc.
Średnia krocząca dynamika roczna z trzech miesięcy wróciła do poziomu z września (-10 proc.).
Kolejny taki miesiąc
Listopad jest szóstym z rzędu miesiącem z ujemną dynamiką w ujęciu rocznym.
"Nieco optymizmu przynosi jedynie fakt, że ujemne dynamiki przestały się pogłębiać, co sugeruje, że dobiliśmy już do dna tego cyklu koniunkturalnego i jest szansa, że w niedalekiej przyszłości dynamika roczna pójdzie w górę i powrócą dodatnie odczyty naszego wskaźnika" - napisano w raporcie.
W listopadzie 2025 roku w trzech badanych miastach (w Warszawie, Krakowie i Gdańsku) zanotowano wzrost liczby ofert względem poprzedniego roku.
"Fakty, że pojawiają się duże miasta, w których ofert pracy przybywa, może być jaskółką końca spowolnienia na rynku rekrutacyjnym. Należy mieć nadzieję, że wzrosty będą się w najbliższych miesiącach rozlewać po innych miastach" - napisano.
W listopadzie 2025 roku zanotowano duży wzrost liczby ofert pracy w służbie zdrowia - 46 proc. więcej ofert względem października 2024 roku. Wzrost rok do roku był widoczny również wśród prawników (28 proc.).
Z kolei największe spadki rdr zanotowano wśród pracowników fizycznych (-29 proc.), marketerów (-17 proc.) oraz w HR (-14 proc.).
Autorka/Autor: /ToL
Źródło: PAP
