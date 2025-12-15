Logo TVN24
Biznes
Niepokojące dane z rynku pracy. "Dobiliśmy do dna"

praca biuro pracownik parownicy shutterstock_1751378768_1
Główny Inspektor Pracy o nakazie zamiany umowy cywilno-prawnej na umowę o pracę
Źródło: TVN24 BiS
W listopadzie 2025 roku pracodawcy na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce opublikowali ponad 208 tysięcy nowych ogłoszeń o pracę. To o 9 procent mniej rok do roku - wynika z najnowszego raportu firmy doradczej Grant Thornton i firmy Element.

W porównaniu do października jest to spadek o 17 proc.

Średnia krocząca dynamika roczna z trzech miesięcy wróciła do poziomu z września (-10 proc.).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Premia" za ojcostwo w wynagrodzeniach. "Efekt jest nieunikniony"

"Premia" za ojcostwo w wynagrodzeniach. "Efekt jest nieunikniony"

Bartłomiej Ciepielewski
W tych branżach firmy szykują rekrutacje. Nowy raport

W tych branżach firmy szykują rekrutacje. Nowy raport

Kolejny taki miesiąc

Listopad jest szóstym z rzędu miesiącem z ujemną dynamiką w ujęciu rocznym.

"Nieco optymizmu przynosi jedynie fakt, że ujemne dynamiki przestały się pogłębiać, co sugeruje, że dobiliśmy już do dna tego cyklu koniunkturalnego i jest szansa, że w niedalekiej przyszłości dynamika roczna pójdzie w górę i powrócą dodatnie odczyty naszego wskaźnika" - napisano w raporcie.

W listopadzie 2025 roku w trzech badanych miastach (w Warszawie, Krakowie i Gdańsku) zanotowano wzrost liczby ofert względem poprzedniego roku.

"Fakty, że pojawiają się duże miasta, w których ofert pracy przybywa, może być jaskółką końca spowolnienia na rynku rekrutacyjnym. Należy mieć nadzieję, że wzrosty będą się w najbliższych miesiącach rozlewać po innych miastach" - napisano.

W listopadzie 2025 roku zanotowano duży wzrost liczby ofert pracy w służbie zdrowia - 46 proc. więcej ofert względem października 2024 roku. Wzrost rok do roku był widoczny również wśród prawników (28 proc.).

Z kolei największe spadki rdr zanotowano wśród pracowników fizycznych (-29 proc.), marketerów (-17 proc.) oraz w HR (-14 proc.). 

Autorka/Autor: /ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

