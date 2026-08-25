Bezrobocie w Polsce. GUS podał nowe dane
Z danych GUS wynika również, że stopa bezrobocia według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w drugim kwartale 2026 roku wyniosła 3,2 proc. wobec 3,3 proc. kwartał wcześniej.
Liczba bezrobotnych rośnie
Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 5,9 proc.
Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w lipcu 906,4 tys. wobec 901,5 tys. miesiąc wcześniej.
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Natomiast liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 99,7 tys. wobec 83,8 tys. poprzednio.
Źródło: tvn24.pl