Dla pracownika Bezrobocie w Polsce. GUS podał nowe dane Oprac. Paulina Karpińska |

Sławomir Dudek: progi podatkowe były zamrożone przez 300-miliardowy deficyt Źródło zdj. gł.: Anton Kustsinski/Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Z danych GUS wynika również, że stopa bezrobocia według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w drugim kwartale 2026 roku wyniosła 3,2 proc. wobec 3,3 proc. kwartał wcześniej.

Liczba bezrobotnych rośnie

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 5,9 proc.

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w lipcu 906,4 tys. wobec 901,5 tys. miesiąc wcześniej.

>>> Nowe dane ze sklepów. GUS pokazał liczby

Natomiast liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 99,7 tys. wobec 83,8 tys. poprzednio.