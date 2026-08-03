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Białystok

Strzelał z balkonu do samochodów, bo dzieci nie mogły zasnąć

Mężczyzna strzelał z wiatrówek do aut
Zambrów
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: KPP Zambrów
Do pięciu lat więzienia grozi 38-latkowi, który strzelał z balkonu do przejeżdżających samochodów, ponieważ hałas miał nie pozwalać zasnąć jego dzieciom. Mężczyzna uszkodził dwa auta, powodując straty wycenione na 12 tysięcy złotych. Usłyszał dwa zarzuty zniszczenia mienia.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w nocy z 28 na 29 lipca na jednym z osiedli w Zambrowie (woj. podlaskie). Około północy mężczyzna strzelał z balkonu z wiatrówki do przejeżdżających samochodów. Uszkodził dwa pojazdy, a ich właściciele oszacowali łączne straty na 12 tysięcy złotych.

Policjanci ustalili tożsamość podejrzanego i zatrzymali 38-latka. Mężczyzna tłumaczył, że strzelał do samochodów, ponieważ odgłos przejeżdżających pojazdów nie pozwalał zasnąć jego dzieciom. Usłyszał dwa zarzuty zniszczenia mienia, za co grozi mu do pięciu lat więzienia.

Mężczyzna strzelał z wiatrówek do aut
Mężczyzna strzelał z wiatrówek do aut
Źródło zdjęcia: KPP Zambrów

Policja apeluje do wszystkich osób, których pojazdy lub inne mienie mogły zostać uszkodzone, o zgłoszenie się do Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie. Dodatkowe informacje mogą pomóc w ustaleniu pełnej skali szkód.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PodlasiePrzemocdzieciPolicja
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