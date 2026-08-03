Strzelał z balkonu do samochodów, bo dzieci nie mogły zasnąć
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w nocy z 28 na 29 lipca na jednym z osiedli w Zambrowie (woj. podlaskie). Około północy mężczyzna strzelał z balkonu z wiatrówki do przejeżdżających samochodów. Uszkodził dwa pojazdy, a ich właściciele oszacowali łączne straty na 12 tysięcy złotych.
Policjanci ustalili tożsamość podejrzanego i zatrzymali 38-latka. Mężczyzna tłumaczył, że strzelał do samochodów, ponieważ odgłos przejeżdżających pojazdów nie pozwalał zasnąć jego dzieciom. Usłyszał dwa zarzuty zniszczenia mienia, za co grozi mu do pięciu lat więzienia.
Policja apeluje do wszystkich osób, których pojazdy lub inne mienie mogły zostać uszkodzone, o zgłoszenie się do Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie. Dodatkowe informacje mogą pomóc w ustaleniu pełnej skali szkód.