Białystok Strzelał z balkonu do samochodów, bo dzieci nie mogły zasnąć

Zambrów Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: KPP Zambrów

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Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w nocy z 28 na 29 lipca na jednym z osiedli w Zambrowie (woj. podlaskie). Około północy mężczyzna strzelał z balkonu z wiatrówki do przejeżdżających samochodów. Uszkodził dwa pojazdy, a ich właściciele oszacowali łączne straty na 12 tysięcy złotych.

Policjanci ustalili tożsamość podejrzanego i zatrzymali 38-latka. Mężczyzna tłumaczył, że strzelał do samochodów, ponieważ odgłos przejeżdżających pojazdów nie pozwalał zasnąć jego dzieciom. Usłyszał dwa zarzuty zniszczenia mienia, za co grozi mu do pięciu lat więzienia.

Mężczyzna strzelał z wiatrówek do aut Źródło zdjęcia: KPP Zambrów

Policja apeluje do wszystkich osób, których pojazdy lub inne mienie mogły zostać uszkodzone, o zgłoszenie się do Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie. Dodatkowe informacje mogą pomóc w ustaleniu pełnej skali szkód.