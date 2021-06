Rozbity garnek zmienia historię miasta, pochodzi z X wieku, czyli jest o trzysta lat starszy niż powinien

- Najstarsze źródło, w którym wymieniona jest Włodawa to XIII-wieczna "Kronika halicko-wołyńska", która wspomina o tym, że właśnie we Włodawie książę Rusi Halickiej Daniel I Romanowicz spotkał się ze swym synem Lwem. Stąd też historycy wyciągnęli wniosek, że istnienie w tych okolicach grodziska należy datować właśnie na trzynaste stulecie. Teraz mamy dowody na to, że dzieje słowiańskiego osadnictwa sięgają jeszcze trzech wieków wstecz – mówi Wojciech Mazurek, który prowadził nadzór archeologiczny nad budową plebanii cerkwi Narodzenia Najświętszej Maryi Panny we Włodawie.