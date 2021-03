Przeleciał nad drogą i wylądował w lesie. Kierowca podczas kontroli pozbył się nielegalnego pilota

- Kontrola była podobna do setek innych, ale tylko do czasu. – mówi Paweł Gruszka, naczelnik wydziału inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie.

"Rzut był efektowny i efektywny"

- W międzyczasie zdążył wyrzucić pilota, co było o tyle zaskakujące, że rzut był efektowny i efektywny, bo urządzenie przeleciało nad drogą krajową nr 19 i wpadło do lasu – mówi Paweł Gruszka.

Mógł być w drodze, a tachometr wskazywał co innego

Ciężarówka została odholowana do uprawnionego warsztatu, gdzie potwierdzono że tachometr wyposażony był w niedozwolony wyłącznik. A pilot służył do sterowania tym urządzeniem. Kierowca mógł być więc w drodze, a tachometr wskazywał, że pojazd się nie porusza.

Kierowca może nawet trafić do więzienia

Jak informuje WITD, wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne zmierzające do nałożenia kary w wysokości do 12 tys. zł. Będzie tez musiał pokryć koszty wymiany tachografu, holowania pojazdu i parkingu.

Natomiast wobec kierowcy "prowadzone jest postępowania karne w związku z naruszeniem art. 224 i 315 kodeksu karnego tj. wywieraniem wpływy na czynności urzędowe, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech i fałszowaniu zalegalizowanego tachografu, za co grozi grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do lat dwóch.