Podsłuchiwano pracowników bez ich wiedzy. Bo okoliczni mieszkańcy skarżyli się na wulgaryzmy

W Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Suwałkach (woj. podlaskie) trwa ustalanie, kto jest odpowiedzialny za włączenia nagrywania dźwięku w kamerach znajdujących się na zewnątrz budynków jednej z placówek firmy. Doszło do tego po tym, jak do PEC zgłosili się okoliczni mieszkańcy, którzy narzekali na niecenzuralne słownictwo używane przez pracowników. Trwa wyjaśnianie sprawy. Prezes spółki twierdzi, że nagrały się tylko "trzaski i dźwięki tła".

Suwalski radny Bogdan Bezdziecki powiedział na ostatniej sesji rady miasta, że zwrócili się do niego pracownicy jednej z placówek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach, gdzie – jak to ujął radny – „zadziała się pewna nieprzyjemna sprawa”.

Radny: poważne naruszenie przepisów kodeksu pracy

- Sprawa została zgłoszona do prezesa. Co prawda pan prezes odciął się od tego wszystkiego i przeprosił pracowników, ale co się zadziało, to się zadziało. Jest to poważne naruszenie przepisów kodeksu pracy, jak i kodeksu o ochronie danych osobowych – stwierdził radny, wnioskując o wyjaśnienie sprawy.