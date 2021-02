Galopujące konie na ulicach Suwałk

Radiowóz stanął w poprzek ulicy

W pogoń ruszyła też właścicielka, do której wołać zaczęli ludzie z przejeżdżających aut. - Widziałam, że w dwóch miejscach od strony ulicy zwierzęta zerwały "pastuchy"– mówi Gabriela Mitro.

"Jak już mnie zauważyły, to wiedziały, co mają robić"

W tym czasie policjanci zatrzymali radiowóz na rondzie Powstańców Sybiru i wstrzymali samochody jadące w kierunku ul. 24 Sierpnia. – Gdy byłam na miejscu, zaczęły już biec do domu. Jeszcze trochę pobłądziły przy zalewie, ale jak już mnie zauważyły, to wiedziały, co mają robić – uśmiecha się pani Gabriela.