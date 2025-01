Grabówka na Podlasiu to najmłodsza gmina w Polsce, powstała 1 stycznia tego roku. 16 marca mieszkańcy po raz pierwszy wybiorą wójta i radnych. Nowa gmina powstała z podziału gminy Supraśl. W grudniu do Trybunału Konstytucyjnego trafił wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji.

Rada ma liczyć 15 radnych. Z kalendarza wyborczego zamieszczonego razem z rozporządzeniem wynika, że do 30 stycznia komisarz wyborczy przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków gminnej komisji wyborczej. Ma być ona powołana do 4 lutego.

1 marca ruszy kampania wyborcza

Kandydaci na radnych mają czas na zgłaszanie się do gminnej komisji wyborczej do 10 lutego, natomiast kandydaci na wójta - do 20 lutego. Kampania wyborcza będzie trwała od 1 marca do 14 marca (do godz. 24), a wybory odbędą się 16 marca w godz. 7-21.