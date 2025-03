Kilkanaście lodówek porzuconych w jednym z najpiękniejszych zakątków Polski

"Ostatnio dokonujemy w naszych lasach coraz więcej bardzo nieciekawych znalezisk – wyrzuconych lodówek. Dotarły do nas informacje, że grupa (na razie) niezidentyfikowanych osób odwiedza okolicznych mieszkańców i oferuje odbiór starych lodówek. Niestety, po wyjęciu agregatów, lodówki są wyrzucane do lasu" - przekazano w komunikacie.

Znaleziono 13 porzuconych lodówek

W ostatnim czasie na terenie parku znaleziono 13 porzuconych lodówek. - To jest walka z wiatrakami. Teren parku to 15 tysięcy hektarów powierzchni. Jest tu wiele dróg dojazdowych. Oczywiście mamy fotopułapki, ale nie sposób umieścić je wszędzie. Dlatego uczulamy mieszkańców w mediach społecznościowych, by zwracali uwagę na podejrzane sytuacje. Ale przede wszystkim, by nie oddawali zużytego sprzętu nieuprawnionym osobom. Łatwo tak pozbyć się lodówki, ale potem można ją spotkać, spacerując po parku - powiedział Stefan Mackiewicz, kierownik działu administracyjno-gospodarczego w Wigierskim Parku Narodowym.