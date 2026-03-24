W cysternie mleko, we krwi kierowcy alkohol

Pijany kierowca cysterny zatrzymany. Przewrócił przyczepę z mlekiem Źródło: KPP w Sokółce

Policjanci z białostockiego oddziału prewencji zatrzymali nietrzeźwego kierowcę ciężarówki w Dąbrowie Białostockiej. Mundurowi zauważyli cysternę przewożącą mleko, w której przyczepa miała uszkodzone przednie koło. Postanowili zatrzymać pojazd do kontroli.

Kiedy funkcjonariusze włączyli w radiowozie sygnały świetlne i dźwiękowe, kierowca Scanii zjechał na pobocze i gwałtownie zahamował. Uszkodzona przyczepa przewróciła się do przydrożnego rowu.

Przyczepa z mlekiem wywróciła się do przydrożnego rowu Źródło: KPP w Sokółce

Podczas interwencji policjanci wyczuli od 44-latka alkohol. Wezwany patrol sokólskiej drogówki zbadał mężczyznę alkomatem - badanie wykazało blisko 3 promile alkoholu w jego organizmie. Kierowca stracił prawo jazdy.

Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości kodeks karny przewiduje karę do trzech lat pozbawienia wolności.

Kierowca miał prawie trzy promile alkoholu we krwi Źródło: KPP w Sokółce

Opracowała Martyna Sokołowska /tok