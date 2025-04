Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Donald Tusk: właśnie pożegnałem najbliższych i ruszam

Donald Tusk udaje się do Biebrzańskiego Parku Narodowego Źródło: X/Donald Tusk

Donald Tusk jest w drodze do Biebrzańskiego Parku Narodowego, gdzie w poniedziałek o godzinie 17 weźmie udział w odprawie ze służbami. - Jadę w imieniu nas wszystkich podziękować im za to, że ich święta wyglądały tak, a nie inaczej i z nadzieją, że ten ogień za chwilę zostanie opanowany - powiedział premier na nagraniu opublikowanym na portalu X.

Premier Donald Tusk w poniedziałkowe popołudnie poinformował, że wybiera się do Biebrzańskiego Parku Narodowego, który od dwóch dni jest trawiony przez pożar. Na miejscu spotka się ze służbami i weźmie udział w odprawie.

- Właśnie pożegnałem najbliższych i ruszam w stronę Biebrzańskiego Parku Narodowego, największego w Polsce. Tam, od dwóch dni, szaleje pożar i trzystu walecznych walczy z ogniem - strażacy, żołnierze WOT, straż leśna, leśnicy. Zaangażowanych jest pięć śmigłowców, sto wozów strażackich, drony, quady. Przede wszystkim ludzie, którzy całą Wielkanoc spędzają w chaszczach, torfowiskach, walcząc z ogniem. Walczą profesjonalnie, walczą skutecznie - powiedział premier na nagraniu.

Dodał, że jedzie przede wszystkim tam po to, by podziękować służbom oraz mieszkańcom tych terenów za ich wkład i poświęcenie w gaszenie pożaru.

W drodze do Biebrzańskiego Parku Narodowego. pic.twitter.com/i6O4jDoGLN — Donald Tusk (@donaldtusk) April 21, 2025 Rozwiń

- Jadę w imieniu nas wszystkich podziękować im za to, że ich święta wyglądały tak, a nie inaczej i z nadzieją, że ten ogień za chwilę zostanie opanowany. Zobaczymy się na miejscu - dodał Donald Tusk.

Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym Źródło: mł. asp. Łukasz Rutkowski / PSP

Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym

Pożar wybuchł w niedzielę po południu, w akcji bierze udział ponad trzysta osób - strażaków zawodowych i OSP wspomagają żołnierze WOT, służby leśne i parkowe, policja. Używane są śmigłowce i samolot gaśniczy; w ciągu kilku pierwszych godzin poniedziałkowej akcji dokonały one ponad 60 zrzutów wody.

W poniedziałek przed południem koło miejscowości Grzędy, około pięć kilometrów w linii prostej od miejsca pożaru - odbył się briefing przedstawicieli sztabu kryzysowego, który - na wniosek komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - jeszcze w niedzielę powołał wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.

Pożar w Biebrzańskim Parku Nardowym. Spłonęło 450 hektarów Źródło: Lasy Państwowe

- Pożar jest na teraz niezlokalizowany, ale się nie rozprzestrzenia i to jest ważna wiadomość - mówił dziennikarzom wojewoda. Podkreślił, że nie ma zagrożenia dla ludzi z pobliskich terenów. Przypomniał, że jeszcze w niedzielę do osób przebywających w podlaskich powiatach: augustowskim, grajewskim i monieckim wysłany został alert RCB o treści "Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Nie zbliżaj się do zagrożonego terenu. Stosuj się do poleceń służb".

Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym Źródło: mł. asp. Łukasz Rutkowski / PSP

Zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Paweł Frysztak wyjaśnił, że określenie "pożar zlokalizowany" oznacza, że pożar co prawda trwa, ale strażacy mają nad nim pełną kontrolę. - W tym momencie nie mogę tego jeszcze powiedzieć, jako kierujący tymi działaniami, że pożar został zlokalizowany - dodał.