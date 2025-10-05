Znaleźli przemytniczy balon. Leciał z kontrabandą

Szmuglowali papierosy za pomocą balonów Źródło: KPP Sokółka, KPP Kolno

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pierwsi o rozbitym balonie poinformowali dziennikarze RMF FM, którzy przekazali, że przemytnicy wypuścili z Białorusi "kilkadziesiąt balonów", co sprawiło, że litewskie służby musiały na kilka godzin wstrzymać operacje na wileńskim lotnisku. Jeden z takich balonów meteorologicznych spadł na terenie Polski - w miejscowości Ożynnik.

- Szczątki balonu znalazł jeden z mieszkańców - przekazuje w rozmowie z tvn24.pl młodszy aspirant Agnieszka Ulman z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Policjantka przekazuje, że zgłoszenie trafiło do dyżurnego policji w sobotę około godziny 16.45. - Do balonu przyczepione były papierosy bez polskich znaków akcyzy. Łącznie było ich 1750 paczek - mówi policjantka.

Ponad sto incydentów

Od kilku dni na portalu tvn24.pl regularnie informujemy o balonach meteorologicznych, do których przemytnicy doczepiają kontrabandę, najczęściej papierosy. Tak było między innym w Ostrowi Mazowieckiej (woj. mazowieckie), Bartoszycach (woj. warmińsko-mazurskie) czy Wysokiej Mazowieckiej (woj. podlaskie). W tym ostatnim miejscu balon doprowadził do poważnych szkód, kiedy rozbił się na dachu garażu jednej z posesji.

Kontrabanda, która była przyczepiona do balonu (zdjęcie z wcześniejszej interwencji Straży Granicznej). Źródło: Straż Graniczna w Białymstoku

Major Katarzyna Zdanowicz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w zeszłym tygodniu podkreślała w rozmowie z naszą redakcją, że tylko na terenie jednego województwa zdarza się, że nad granicą przelatuje kilkanaście balonów.

- Wynika to z tego, że przemytnicy szukają nowych sposobów na przemyt nielegalnych towarów, takich jak papierosy z Białorusi do Polski. Jest to spowodowane utrudnieniami w przemycie przez zieloną granicę oraz zamknięciem większości przejść granicznych w podlaskim oddziale Straży Granicznej. Balony stały się nowym elementem i sposobem przemycania papierosów, a ich liczba bardzo wyraźnie wzrosła w tym roku. Przed kryzysem na granicy i wojnie na Ukrainie ta metoda działania niemal nie była używana przez przemytników - opowiadała major Zdanowicz.

Rzeczniczka dodała, że od początku roku tylko na terenie, za który odpowiada Podlaski Oddział Straży Granicznej odnotowano ponad 100 zdarzeń związanych z nielegalnym przemytem przy pomocy balonów meteorologicznych.

- Szacunkowa wartość zabezpieczonych papierosów przemycanych przez granicę w ten sposób wynosiła łącznie ponad 2,5 miliona złotych - podkreślała rzeczniczka.

Nad granicą

Major Zdanowicz zaznaczała, że procedura działania sprawców wygląda następująco: balon jest puszczany z nadajnikiem, a osoby po polskiej stronie, które mają odebrać paczki, wiedzą, gdzie te pakunki spadają.

- Kiedy wieje wiatr wschodni, czyli w kierunku zachodu takich zdarzeń przybywa. Pojawienie się takiego wiatru jest sygnałem alarmowym dla funkcjonariuszy - podkreślała rozmówczyni tvn24.pl.

Balon spadł na Podlasiu Źródło: TVN24

OGLĄDAJ: TVN24 HD