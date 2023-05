Jechał pod prąd, ale na sumieniu miał więcej. Na widok policji udawał, że nie ma go za kierownicą

czytaj dalej

Geoffrey Hinton, uważany w świecie nowych technologii za ojca sztucznej inteligencji, odchodzi z firmy Google. Choć zarzeka się, że jego rezygnacja jest związana z przejściem na emeryturę, to wyznaje jednocześnie, że żałuje swojej pracy. - Algorytmy jeszcze nie są tak inteligentne jak my, ale to tylko kwestia czasu - prognozuje Hinton. Przyznaje też, że niektóre scenariusze dotyczące przyszłości budzą w nim przerażenie.