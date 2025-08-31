Logo strona główna
Białystok

Białoruscy żołnierze z bronią przy granicy z Polską. Tusk i von der Leyen nie odwołali wizyty

Źródło: TVN24
Wizyta premiera Donalda Tuska i Ursuli von der Leyen na granicy polsko-białoruskiej w Krynkach mogła zostać odwołana ze względu na pojawienie się białoruskich żołnierzy z bronią. Politycy zdecydowali się nie zmieniać planów.

Premier Donald Tusk i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przyjechali w niedzielę, 31 sierpnia do Krynek (woj. podlaskie), na granicę polsko-białoruską. Głównym tematem rozmów była obronność i bezpieczeństwo, w tym ochrona wschodniej granicy UE.

"Dosyć ustępstw" wobec Putina. Tusk i von der Leyen na granicy

"Dosyć ustępstw" wobec Putina. Tusk i von der Leyen na granicy

Polska
Przystanek w Polsce i spotkanie na granicy z Białorusią

Przystanek w Polsce i spotkanie na granicy z Białorusią

Polska

Na koniec wspólnej konferencji prasowej szef rządu zdradził, że do wydarzenia mogło w ogóle nie dojść, ponieważ otrzymali rekomendację od ochrony, aby z niej zrezygnować lub zmienić jej miejsce, ponieważ przy ogrodzeniu "pojawili się białoruscy żołnierze z długą bronią".

Źródło: Michał Zieliński/PAP
Źródło: Michał Zieliński/PAP

"Prawdziwa europejska determinacja"

Na swoim oficjalnym profilu na platformie X Donald Tusk podzielił się zdjęciem, stanowiącym ilustrację tego, jak wyglądała sytuacja po drugiej stronie zapory na granicy z Białorusią. Widać na nim uzbrojonego białoruskiego żołnierza.

- No i pytam pani przewodniczącej, co ona na to. Czy jest gotowa jednak uczestniczyć w tej konferencji, w tym miejscu. I usłyszałem te słowa, jakie chciałem usłyszeć, i dla nas tu w Polsce oczywiste: zero ustępstw, nikt nas tutaj nie będzie straszył, ani niepokoił - powiedział premier. - Jesteśmy tu po to także, żeby pokazać tę prawdziwą europejską determinację - mówił podczas konferencji Tusk.

Źródło: Artur Reszko/PAP

- Dziękuję także za ten gest, on wcale nie jest taki częsty. No i przeżyliśmy - podsumował szef rządu.

Źródło: Google Maps
TVN24 HD
TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ng/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Michał Zieliński/PAP

Donald TuskBiałoruś
Najnowsze
shutterstock_2435860909
Hiszpański rząd zrywa kontrakt, bo firma korzysta ze sprzętu Huawei
BIZNES
