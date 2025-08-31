Białoruscy żołnierze z bronią przy granicy z Polską. Tusk i von der Leyen nie odwołali wizyty

Białoruscy żołnierze z bronią na granicy z Polską Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Premier Donald Tusk i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przyjechali w niedzielę, 31 sierpnia do Krynek (woj. podlaskie), na granicę polsko-białoruską. Głównym tematem rozmów była obronność i bezpieczeństwo, w tym ochrona wschodniej granicy UE.

Na koniec wspólnej konferencji prasowej szef rządu zdradził, że do wydarzenia mogło w ogóle nie dojść, ponieważ otrzymali rekomendację od ochrony, aby z niej zrezygnować lub zmienić jej miejsce, ponieważ przy ogrodzeniu "pojawili się białoruscy żołnierze z długą bronią".

Przy granicy z Polską pojawili się białoruscy żołnierze Źródło: Michał Zieliński/PAP

Mieli długą bronią Źródło: Michał Zieliński/PAP

"Prawdziwa europejska determinacja"

Na swoim oficjalnym profilu na platformie X Donald Tusk podzielił się zdjęciem, stanowiącym ilustrację tego, jak wyglądała sytuacja po drugiej stronie zapory na granicy z Białorusią. Widać na nim uzbrojonego białoruskiego żołnierza.

Przewodnicząca @vonderleyen zobaczyła na własne oczy, jaka jest sytuacja na wschodniej granicy Unii i Polski. Naszej konferencji przysłuchuje się z uwagą białoruski żołnierz. pic.twitter.com/zFMPBnjucM — Donald Tusk (@donaldtusk) August 31, 2025 Rozwiń

- No i pytam pani przewodniczącej, co ona na to. Czy jest gotowa jednak uczestniczyć w tej konferencji, w tym miejscu. I usłyszałem te słowa, jakie chciałem usłyszeć, i dla nas tu w Polsce oczywiste: zero ustępstw, nikt nas tutaj nie będzie straszył, ani niepokoił - powiedział premier. - Jesteśmy tu po to także, żeby pokazać tę prawdziwą europejską determinację - mówił podczas konferencji Tusk.

Wizyta Donalda Tuska i Ursuli von der Leyen w Krynkach Źródło: Artur Reszko/PAP

- Dziękuję także za ten gest, on wcale nie jest taki częsty. No i przeżyliśmy - podsumował szef rządu.

Źródło: Google Maps