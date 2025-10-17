Odkryli tunel pod barierą na granicy z Białorusią

Informacje o ujawnionym tunelu podał na platformie X minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
Podlaski Oddział Straży Granicznej poinformował, że podkop odkryto w okolicy miejscowości Kondratki w powiecie białostockim. Początek miał na Białorusi i kończył się około 20 metrów po stronie polskiej.
To już drugi tunel wykopany pod polsko-białoruską granicą mający służyć migrantom. Pierwszy został odkryty we wrześniu tego roku w rejonie działania Placówki SG w Narewce.
Ponad 60 prób przekroczenia granicy
POSG poinformował, że w czwartek zanotowano ponad 60 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Próby jej sforsowania podjęte zostały zarówno na odcinku lądowym, jak i przez graniczną rzekę Świsłocz.
W 2025 r. funkcjonariusze SG ujawnili ponad 26,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.
Autorka/Autor: wini/gp
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Marcin Kierwiński / X