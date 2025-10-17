Odkryli tunel pod barierą na granicy z Białorusią

Powiat białostocki Źródło: Google Earth

Informacje o ujawnionym tunelu podał na platformie X minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Podlaski Oddział Straży Granicznej poinformował, że podkop odkryto w okolicy miejscowości Kondratki w powiecie białostockim. Początek miał na Białorusi i kończył się około 20 metrów po stronie polskiej.

‼️ Funkcjonariusze @podlaski_sg odkryli tunel pod barierą na polsko-białoruskiej granicy. Podkop zaczynał się na 🇧🇾i kończył około 20 m od granicy po 🇵🇱 stronie. Dzięki zaawansowanym systemom elektronicznym na barierze granica polsko-białoruska jest skutecznie chroniona! pic.twitter.com/OSBovY5Mkf — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) October 17, 2025 Rozwiń

To już drugi tunel wykopany pod polsko-białoruską granicą mający służyć migrantom. Pierwszy został odkryty we wrześniu tego roku w rejonie działania Placówki SG w Narewce.

Ponad 60 prób przekroczenia granicy

POSG poinformował, że w czwartek zanotowano ponad 60 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Próby jej sforsowania podjęte zostały zarówno na odcinku lądowym, jak i przez graniczną rzekę Świsłocz.

W 2025 r. funkcjonariusze SG ujawnili ponad 26,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.

Podkop pod granicą Źródło: Marcin Kierwiński

