Myśleli, że na dach spadł meteoryt. To była paczka. Jest nagranie

Na jeden z domów w Knyszewiczach (Podlaskie) spadła paczka z nielegalnymi papierosami. Znalazł ją, mieszkający nieopodal, sąsiad, który razem z żoną ma kamery do obserwacji nieba. Sądził, że udało mu się zaobserwować meteoryt. Okazało się, że to pakunek z kontrabandą uszkodził krokiew dachu.

Knyszewicze to niewielka wieś w powiecie sokólskim niedaleko granicy z Białorusią . Było po godzinie 20, gdy do Stanisława Nicewicza zadzwonił sąsiad. Powiedział, że we wsi prawdopodobnie spadł meteoryt.

Wiedział, do kogo zadzwonić. Pan Stanisław ma z żoną własny maszt kratownicowy z kamerami do obserwacji bolidów. Czyli meteorów i meteorytów.

Dokładną lokalizację ustalili za pomocą lasera

Ze ściany odpadł tynk, w dachu powstała dziura

- To starszy mężczyzna. Był już w łóżku, gdy usłyszał głośny huk. Wyjrzał do nas przez okno i powiedział, że "coś walnęło" tak mocno, że ze ściany odpadł mu tynk. Wyszedł do nas i we trójkę zaczęliśmy szukać z latarkami. Na podwórku znaleźliśmy paczkę z papierosami. Z podczepioną do niej jakąś gumą. To prawdopodobnie pozostałość po balonie – opowiada pan Stanisław.