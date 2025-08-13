Wezwał karetkę, na ratowników rzucił się z nożem

Przemoc na każdym dyżurze. Z czym stykają się ratownicy medyczni

We wtorek, 12 sierpnia, około godziny 20.20, 74-latek z gminy Zbójna wezwał do siebie karetkę pogotowia. Na miejsce pojechał dwuosobowy zespół z jednostki stacjonującej w Nowogrodzie.

- Mężczyzna siedział na podwórku na krześle. Na pytanie "co się stało?", odpiął kurtkę, wyciągnął z marynarki nóż i próbował ugodzić nim jednego z ratowników. Z relacji wynika, że celował w klatkę piersiową i brzuch – mówi Ewelina Potaś, dyrektorka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży.

74-latek zaatakował ratowników medycznych (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

Przeszli szkolenie z zakresu samoobrony

Drugi z ratowników przyszedł koledze z pomocą i razem udało im się obezwładnić agresora i wezwać policję.

- Ta sytuacja pokazuje, ile dają te szkolenia z zakresu samoobrony i deeskalacji, w których uczestniczyli ratownicy. Odbył się u nas cykl takich szkoleń – zaznacza Potaś.

Dodaje, że trudno powiedzieć, jaki był powód, że 74-latek rzucił się na ratowników. - Według nich nie był pod wpływem alkoholu – zaznacza.

Sprawą zajmuje się policja

Zamierza złożyć zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Łomży o możliwości popełnienia przestępstwa - czynnego ataku na ratowników medycznych, którzy w trakcie wykonywania czynności służbowych są traktowani jako funkcjonariusze publiczni.

- Już wcześniej były przypadki agresji ze strony pacjentów, z którą spotykają się nasi ratownicy. Do tej pory była to jednak agresja słowna – mówi Potaś.

Urszula Brulińska z Komendy Miejskiej Policji w Łomży informuje, że z zatrzymanym mężczyzną trwają już czynności.

O sprawie pierwszy napisał portal mylomza.pl.