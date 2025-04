Nowa Wieś (powiat suwalski) Źródło: Google Earth

W Nowej Wsi w powiecie suwalskim (Podlaskie) małe dziecko wpadło do przydomowego szamba. Wyciągnęli je rodzice i sąsiedzi. Pomógł też przebywający w okolicy strażak. To on przeprowadził resuscytację krążeniowo-oddechową i przywrócił dziecku funkcje życiowe.

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o tym, że czwartek (3 kwietnia) w miejscowości Nowa Wieś w powiecie suwalskim strażak uratował małe dziecko, które wpadło do przydomowego szamba.

Starszy kapitan Paweł Godlewski, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach, mówi, że zgłoszenie wpłynęło o godzinie 18.40, a z pierwszych informacji wynikało, że dziecko wpadło do studni.

Dziecko wpadło do przydomowego szamba (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

Na miejscu był akurat strażak

- Zadysponowano cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Suwałk, jeden Ochotniczej Straży Pożarnej z Nowej Wsi oraz jeden oddział Grupy Ratownictwa Wysokościowego z Gołdapi - wylicza i dodaje, że na miejscu okazało się, że chodziło jednak o przydomowe szambo.

- Jeszcze przed przyjazdem zastępów dziecko zostało wyciągnięte z szamba przez rodziców i sąsiadów. Na pomoc ruszył też strażak z Suwałk, który w czasie wolnym od służby był akurat na miejscu. Przystąpił do reanimacji dziecka, przywrócił mu funkcje i parametry życiowe - mówi st. kpt. Godlewski.

Dziecko trafiło do szpitala

Dziecko, po przebadaniu na miejscu przez ratowników medycznych, zostało - wraz z matką - przewiezione do szpitala.

- Po wpłynięciu do stanowiska kierowania informacji o wydobyciu dziecka, część zastępów została odwołana. Na miejscu pracowała też policja oraz zespół ratownictwa medycznego. Apelujemy o odpowiednie zabezpieczanie przydomowych studni i szamb - zaznacza starszy kapitan Paweł Godlewski.