W jadącym pociągu paliły się trzy wagony z węglem

Przez osiem godzin strażacy walczyli z pożarem miału węglowego, który wypełniał trzy wagony pociągu jadącego do Kutna. Trzeba było je rozładować, dopiero wtedy udało się ugasić ogień.

- Zgłoszenie dostaliśmy w poniedziałek, 26 kwietnia, po godzinie 7. Choć z zewnątrz nie było go widać, ogień żarzył się w środku wagonów. Dym został zauważony przez pracownika kolejowego - mówi Marcin Pieńkowski z Ochotniej Straży Pożarnej w Czyżewie (woj. podlaskie).

Dodaje, że ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do samozapłonu. – Takie rzeczy się zdarzają. Na miejscu potwierdziła to ekipa, która ładowała ten węgiel do wagonów i przyjechała, żeby pomóc – podkreśla nasz rozmówca.